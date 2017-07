Wer oder was ist ein Otaku?

Wenn man sich in Kevelaer so umhört, bekommt man nicht zwingend eine Antwort auf die Frage, wer oder was ein Otaku ist. Aber wenn man die Anime- und Manga-Szene anspricht, denn um jene Menschen handelt es sich bei Otakus, kann es sein, dass der ein oder andere sich gut damit auskennt.

Die meisten Menschen, die man als eindeutig in der Anime- und Manga-Szene aktiv erkennen kann, sind zwischen 11 und 21 Jahre alt. Als Otaku beschreibt man zumeist jemanden, wenn er mit den Anime und Manga* anfängt, die einen emotional gefangen halten und einen wirklich mitnehmen, da man zu diesem Zeitpunkt merkt, dass diese für einen selbst populäre Fernsehsendungen ersetzen können und Anime teilweise sogar als besser empfunden werden. Also schaut man weiter und lernt in kürzester Zeit alle populären Charaktere kennen, die sich so im Umlauf befinden.

Leider werden Otakus oft missverstanden und von ihrem sozialen Umfeld nicht immer angenommen, da dieses Interesse zwar nicht besonders ungewöhnlich, doch speziell ist.

*: Anime sind in Japan produzierte Animationsfilme/-serien, Manga ist eine japanische Zeichenkunst, die in den gleichnamigen japanischen Comics genutzt wird.

Madeleine Kraft, Luca

9C, Kardinal-von-Galen-Gymnasium