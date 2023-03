Wenn Umgangsformen bröckeln

Wohnzimmerschlacht und bitterböse Wortgefechte – so haben sich die beiden Pärchen die Konfliktlösung ihrer beiden Söhne wohl nicht vorgestellt. So heißt es doch immer, dass Erwachsene alle Probleme sachlich und intelligent in Ruhe klären. Aber nicht im Theaterstück „Der Gott des Gemetzels“. Yasmina Rezas bekannte Komödie ist am Dienstag, 28. März 2023, zu Gast im Konzert- und Bühnenhaus. Die „Burghofbühne Dinslaken“ zeigt ab 20 Uhr ihre Inszenierung und stellt Situationskomik und perfektes Timing in den Vordergrund.

Kultiviert und freundlich scheint‘s zu laufen

Zwei Paare mittleren Alters in einem bürgerlich-urbanen Wohnzimmer: Man trifft sich, um über eine Handgreiflichkeit zwischen den Kindern der Familien zu sprechen. Ferdinand, der elfjährige Sohn der Reilles, hat bei einem Streit im Park Bruno, dem Sprössling der Houillés, mit einem Stock ins Gesicht geschlagen. Das Gespräch verläuft zunächst moderat, die Reilles räumen die Schuld ihres Sohnes ein, die Houillés signalisieren Bereitschaft an einer friedlichen Bereinigung des Vorfalls. Bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen gibt man sich kultiviert und freundlich.

Doch schon bald beginnen die höflichen Umgangsformen zu bröckeln und das Ringen der beiden Ehepaare um Selbstbeherrschung und Affektkontrolle wird zunehmend spürbar. Plötzlich scheint die Schuld Ferdinands gar nicht mehr so eindeutig und die moralischen Schwächen der Erwachsenen, ihre Zynismen, Heucheleien und Selbstgerechtigkeiten treten immer deutlicher zu Tage. Eine Dynamik der Entgrenzung wird in Gang gesetzt, in deren Folge alle Hemmungen fallen und sich die Figuren in stetig wechselnden Koalitionen gegenseitig attackieren und entlarven. Am Ende kämpft hier jeder gegen jeden und es siegt der „Gott des Gemetzels“. Diesem Verlauf zuzusehen, ist hochgradig komisch und wird dank der rasanten, treffsicheren Sprache des Stücks nicht einen Moment langweilig.

