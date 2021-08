Der Duisburger Kabarettist Kai Magnus Sting trat beim Kevelaerer Bühnenhaus-Open-Air auf „ Wenn schon falsch, dann richtig! “

Kai Magnus Sting war in Kevelaer beim Bühnenhaus-Open-Air zu Gast. Foto: nick

Wenn jemand eine Erklärung mit den Worten „Wenn Sie mich fragen…“ beginne, „können Sie sofort aufhören zuzuhören“, sagt Kai Magnus Sting. Will man aber gar nicht. Egal mit welchem Satz der Kabarettist und Autor seine ineinander verwobenen Kabinettstückchen beginnt: Sie führen alle weiter, aber auch irgendwie zu allem oder zu nichts. Und das ist eben manchmal ganz gut so.

So verbindet er locker niederrheinesquen Pragmatismus mit rührig ruhrpöttelnder Bollerigkeit. Egal ob plattes Land oder herausragendes Großstadtflair – er findet überall humorvolle Höhepunkte und sprachliche Niedertracht. Gerne im Rückblick auf Kindheit und Jugend unter der ,sprichwortlichen‘ Knute der „Omma“ mit ihren Halbsätzen. Oder mit vollen Wahrheiten: „Wie sollen wir dich nur großkriegen?“, hat man ihn angeblich gefragt. „Weiß ich nicht, dick habt ihr mich ja bekommen“, hat er geantwortet.

Seine gewichtigen Sätze sind entlehnt aus dem Leben, und damit passen sie genauso leicht an den Hinterausgang des Duisburger Hauptbahnhofs wie am Freitagabend auf die Bühne des Kevelaerer Bühnenhaus-Open-Air. Oder in die Schlange beim Metzger: „Sind Sie dat Ende?“, fragte man ihn da, und er sich immer wieder, warum Omma ihm das alles vorher hätte sagen können – es aber nie tat.

Vom Komödianten zum Kabare…