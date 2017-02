Wenn nur das Verkehrschaos nicht wäre…

Der Kevelaerer Johannes Bergmann ist für zehn Wochen in Thailand unterwegs. Für das KB führt der 60-Jährige ein Tagebuch, in dem er seine Erlebnisse festhält:

Bei all den Touren und Ausflügen ist es dann auch ganz angenehm, ein paar Tage in Bangkok „entspannen“ zu können. Am Anfang war ich sehr skeptisch, was man so alles über Bangkok hört und liest, aber wenn man sich erst einmal mit dieser Metropole auseinandergesetzt hat, dann beginnt man, Bangkok zu lieben. Es sei denn, man steht im nicht enden wollenden Verkehrsstau und benötigt fürs Abendessen mit der Familie meiner Lebensgefährtin mal kurz 2,5 Stunden für 7 Kilometer Anfahrt. Dafür wird man allerdings mit einer grandiosen Aussicht und einem köstlichen Abendessen entschädigt.