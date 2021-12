Stadtverwaltung appelliert an Vernunft der Bevölkerung über die Feiertage „ Wenn man Omikron nicht hätte… “

Die Kevelaerer Stadtverwaltung weist auf Kontrollen zum Jahreswechsel hin. Foto: KB-Archiv

Lange hielt sich in diesem Jahr die Hoffnung auf ein annähernd gewohntes Weihnachtsfest und einen Jahreswechsel mit Feierstimmung. Weiterhin hohe Infektionszahlen und die sich ausbreitende Virusmutation „Omikron“ ließen allerdings schon in den vergangenen Wochen erahnen, dass auch diese Festtage alles andere als „normal“ ausfallen werden. In den Bund-Länder-Beratungen am Dienstag, 21. Dezember 2021, wurden neue Maßnahmen beschlossen. In Kevelaer appelliert man diesbezüglich eindringlich an die Vernunft der Bevölkerung.

Mit Blick auf die Feiertage gilt die Aufmerksamkeit derzeit wohl vor allem folgenden Regeln: Spätestens ab dem 28. Dezember sind Zusammenkünfte unter Genesenen bzw. Geimpften mit nur noch maximal zehn Personen erlaubt (Kinder bis 14 Jahre ausgenommen). Sobald eine ungeimpfte oder nicht genesene Person dabei ist, ist maximal der eigene Haushalt plus zwei Personen eines weiteren Haushalts erlaubt. Große Silvesterpartys sind damit ausgeschlossen.

Auch wenn man in Kevelaer während der Pandemie weitgehend positive Erfahrungen bezüglich der Einhaltung der Regeln gemachte habe, betont Ordnungsamtsleiter Ludger Holla: „Es werden auf jeden Fall Kontrollen stattfinden.“ Dies gelte nicht nur für Hinweise auf private Großveranstaltungen, sondern auch für Versammlungen auf öffentlichen Plätzen. In der Coronaschutzverordnung NRW (Stand 22. Dezember, 10 Uhr) ist der Umgang mit Feuerwerken folgendermaßen geregelt (§5 Abs. 2): „Zum Jahreswechsel 2021/2022 sind …