Es ist ein ermunterndes Gefühl, dieser Tage durch Kevelaers Straßen zu ziehen. Nicht nur der zeitweise von einer stattlichen Schneedecke dekorierte Krippen- und Adventsmarkt hebt dabei meinen Geist. Es ist auch der Gedanke daran, dass sich in Kevelaer nach langen Jahren der Selbstzufriedenheit endlich etwas bewegt. In der Innenstadt werden in den kommenden Jahren wichtige Plätze und die Hauptstraße neugestaltet…