Wenn Engel Briefe lesen

„Jedes Jahr hoffe ich, dich einmal zu sehen, doch immer bist du schon weg. Wie schaffst du es nur, so schnell zu sein?“, schrieb im vergangenen Jahr ein kleines Mädchen an das Christkind. Ihr Brief landete – wie viele andere auch – beim Kevelaer Marketing, das seit vielen Jahren einen direkten Draht zum Christkind hat.

Auch in diesem Jahr sind alle Kinder eingeladen, ihre Wünsche, Gedanken und Bilder an das Christkind zu senden. „Die Briefe zeigen uns jedes Jahr aufs Neue, wie viel Fantasie, Hoffnung und Herzenswärme in den Kindern steckt. Mit der Aktion möchten wir diesen Zauber bewahren und die Vorfreude auf Weihnachten noch steigern“, sagt Daniela Cox, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Was einst klein begann, ist längst zu einer liebenswerten Tradition in der Wallfahrtsstadt geworden. Heute trudeln die Briefe nicht mehr nur aus Kevelaer und der Umgebung ein, sondern aus ganz Deutschland. Auch in diesem Jahr rechnet das Christkind gemeinsam mit seinen irdischen Helfern wieder mit einigen Hundert Zuschriften.

„Häufig schicken Kinder einfach nur ihren Wunschzettel“, berichtet Annika Manthey, Mitarbeiterin des Kevelaer Marketings, die bald wieder stapelweise Briefe lesen wird. Doch zwischen Lego, Puppen und Büchern tauchen auch andere Gedanken auf: „Oft wünschen die Kinder dem Christkind ein stressfreies Weihnachtsfest“, erzählt Annika Manthey schmunzelnd weiter. Und manchmal geht es gar nicht um eigene Wünsche, sondern um Herzensangelegenheiten. „Es gibt sehr viele Wünsche für Mitmenschen. Das ist immer rührend zu lesen“, ergänzt Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus des Kevelaer Marketings.

Der Weg zum Christkind

Ab dem 28. November 2025 warten in Kevelaer wieder zwei leuchtend rote Briefkästen darauf, mit liebevoll gestalteten Wunschzetteln gefüllt zu werden. Vor dem Rathaus am Peter-Plümpe-Platz sowie in der Weihnachtswerkstatt im Forum Pax Christi, wo auch der stimmungsvolle „Krippenmarkt“ stattfindet, können Kinder ihre Briefe an das Christkind einwerfen.

Wer lieber den klassischen Postweg wählt, kann seinen Wunschzettel auch direkt an folgende Adresse schicken: Wallfahrtsstadt Kevelaer, Christkind, Peter-Plümpe-Platz 12, 47623 Kevelaer. Doch nicht nur Papier und Stift führen zum Christkind. Dank der Digitalisierung können kleine Weihnachtsfans ihre Wünsche auch per E-Mail verschicken. Einfach den Wunschzettel an christkind@kevelaer.de senden und schon macht er sich auf den Weg zum Christkind.

Bis zum 21. Dezember 2025 hat jedes Kind die Möglichkeit, seinen Herzenswunsch auf Papier zu bringen. Und das Schönste: Jeder Brief erhält eine persönliche Antwort vom Christkind! Dieser Antwortbrief wird jedes Jahr liebevoll neu gestaltet. Besonders berührende Briefe beantwortet das Christkind sogar individuell. Damit der Antwortbrief auch sicher den Weg zurückfindet, ist es wichtig, den vollständigen Namen und die Adresse gut lesbar anzugeben.

So verwandelt sich Kevelaer in der Adventszeit einmal mehr in einen Ort voller Zauber und Hoffnung. Denn jeder Brief an das Christkind lässt die Vorfreude auf Weihnachten wachsen und beschenkt Familien mit strahlenden Kinderaugen.