Wenn einer eine Reise tut…

Eine Zugfahrt von Kevelaer nach Hildesheim. Eine Wahnsinnsstrecke von 350 Kilometern. In Ländern wie den USA oder Russland würde man sagen „Das ist ja umme Ecke“. Man ist ja ein Sparfuchs, deshalb das Zugticket drei Wochen vorher bei der DB online gekauft.

Man freut sich schon auf die Familie. Einen Tag vorher bei diversen Taxiunternehmen angerufen, um einen Transport von Winnekendonk zum Kevelaerer Bahnhof zu organisieren. Abfahrt 8:21 Uhr.

„Ups“ erstes Problem. Kein Fahrzeug zu bekommen. Alle unterwegs im Schülernahverkehr und für Krankentransporte. Nach einigen Telefonaten hat es dann doch geklappt. Auflage „Bitte um acht Uhr an der Straße stehen“. Man fragt, ob das passen würde. Man kennt ja den Verkehr, der teilweise auf dieser Einfallstraße zu der Zeit herrscht. Antwort „Ja, ja, das passt schon“. Ok, dann kann man ja beruhigt schlafen.

Morgens 8 Uhr. Man steht am Straßenrand und auf der Straße, kein Taxi. Die Zeit läuft. Auf Nachfrage beim Taxiunternehmen lautet die Antwort „Tut uns leid, wir haben sie vergessen, aber wir schicken sofort ein Fahrzeug“. Das erscheint auch prompt nach fünf Minuten. Am Steuer ein voll motivierter Fahrer, der es schafft, nach einer Cobra-11-Fahrt um 8:20 Uhr mit quietschenden Reifen am Bahnhof zu halten. Zum Glück hat der Zug natürlich zehn Minuten Verspätung. Zum Pech verringert sich die Umsteigezeit in Düsseldorf von zehn auf eigentlich null Minuten, um von Gleis 5 nach Gleis 17 zu kommen.

Achtung, Durchsage!

In den Durchsagen teilt man uns mit, dass man versuchen will, die Zeit wieder aufzuholen. Was zum Glück auch teilweise funktioniert. Durchatmen und feststellen: der Anschlusszug nach Dortmund hat 30 Minuten Verspätung. Das Handy vibriert und man bekommt einen Verspätungsalarm von der DB geschickt. Darin steht auch, dass das Umsteigen in Dortmund nicht möglich ist, weil der ICE dann schon wieder weg ist. Man bekommt diverse Alternativen angezeigt, wo die ersten fünf schon weg oder nicht mehr zu erreichen sind. Alternative Nummer sechs klingt gut. Da hat man sogar noch ein Stündchen Zeit.

Aber Moment. Das Ticket. Da stand irgendwo, dass es nur für diese Strecke und zu dieser Zeit gültig ist. Also ab zum Infoschalter. Ist ja noch Zeit. Aber da gibt es ein Hindernis in Form eines Automaten, wo man Nummern ziehen muss. Wie früher beim Onkel Doktor oder dem Arbeitsamt. Also heißt es warten. Als man aufgerufen wird, ist die positive Nachricht „kein Problem, wir schreiben das Ticket um“.

Das Problem, welches jetzt auftritt, ist eigentlich marginal. Man hatte die Fahrt so geplant, dass man auf halber Strecke zwischen Hannover und Hildesheim an einem kleinen Ortsbahnhof aussteigen kann, wo man dann abgeholt wird. Leider führt die neue Route von der anderen Seite auf Hildesheim zu. Man kann ja nicht nur Glück haben. Also Handy gezückt, um das Abholen neu zu organisieren. Wird schon irgendwie klappen. Ist zum Glück kein Taxi, was man bestellt hat. Wie schon erwähnt – „is ja umme Ecke“.

Beim nächsten Mal nehme ich wieder das eigene Auto. Da kommt man stressfreier ans Ziel.