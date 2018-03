-mit Fotogalerie – Alles begann vor rund zwölf Jahren, als Jos van den Berg von seinem Vater Oliver ein Siku-Modellauto geschenkt bekam. Die Beiden spielten damit auf dem Boden im Kinderzimmer, so wie es Väter mit ihren Söhnen nun mal machen. Früh zeigte sich, dass der heute 15-Jährige Gefallen an der Technik fand. Nach und nach kamen zu den Standmodellen auch Fahrzeuge hinzu…



Alles begann vor rund zwölf Jahren, als Jos van den Berg von seinem Vater Oliver ein Siku-Modellauto geschenkt bekam. Die Beiden spielten damit auf dem Boden im Kinderzimmer, so wie es Väter mit ihren Söhnen nun mal machen.

Früh zeigte sich, dass der heute 15-Jährige Gefallen an der Technik fand. Nach und nach kamen zu den Standmodellen auch Fahrzeuge hinzu, die bewegliche Teile hatten. Das genügte den van den Bergs aber bald nicht mehr. So kaufte Oliver für seinen Sohn (und auch für sich) den ersten funkgesteuerten Trecker. Damit begann ein Hobby, das beide bis heute intensiv betreiben.

„Wir haben uns über Google und Youtube über die Siku-Modell (Maßstab 1:32) informiert und sind dabei auf eine öffentliche Spielarena im Norden von Deutschland gestoßen und spontan hingefahren“, erzählt der 51-Jährige. „Wir waren total geflasht, als wir die 400 Quadratmeter große landwirtschaftliche Modellanlage mit den vielen unterschiedlichen beweglichen Modellen vor uns sahen“, erinnert sich Jos. „Das war kein Spielzeug mehr. Es sah alles so echt und real aus, nur eben viel kleiner.“ „Wir sind ab diesem Tag zweimal im Jahr hingefahren“ schwärmt sein Vater weiter.

Vom Virus des Modellbaus infiziert, machten sich Vater und Sohn daran, ihre eigen…

