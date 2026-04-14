Wenn der DJ den Kochlöffel schwingt

Vom Mainstage in die Küche

Was haben ein Berliner Weltklasse-DJ und die traditionsreiche Genussmanufaktur Alt Derp 1646 in Kevelaer gemeinsam? Ab dem 27. April eine ganze Menge – und offenbar wissen das schon deutlich mehr Menschen, als Plätze vorhanden sind.

Frans Zimmer, besser bekannt unter seinem Künstlernamen „Alle Farben”, zählt zu den erfolgreichsten deutschen Dance-Acts überhaupt. Über 2,5 Milliarden Streams, Gold- und Platinauszeichnungen en masse, Auftritte auf den Mainstages von Tomorrowland, Lollapalooza und dem heimischen Parookaville – der Mann kennt große Bühnen. Jetzt also auch die Küche in Kevelaer.

Fünf Gänge statt Beatdrops

Gemeinsam mit Koch Kevin Hornbergs veranstaltet er vom 27. bis 29. April sein „Alle Farben Kitchen Dinner Event” – ein Format, das Spitzenküche und Kreativität auf ungewöhnliche Weise verbindet. Statt Beatdrops gibt es Gänge: ein eigens entwickeltes 5-Gänge-Frühlingsmenü, wahlweise mit Fleisch oder vegetarisch, das die Leichtigkeit der Saison mit internationalen Einflüssen verbindet. Jeder Gang wird von den Gastgebern persönlich vorgestellt und mit Geschichten, Ideen und Inspirationen aus der Entstehung des Gerichts begleitet. Fine Dining trifft Storytelling – sozusagen ein Konzert für den Gaumen.

Millionen Follower, ein Teller

Dass Alle Farben nicht nur hinter den Plattentellern zuhause ist, zeigt er schon länger auf seinen Social-Media-Kanälen unter dem Label „Alle Farben Kitchen”, wo er ein Millionenpublikum mit eigenen Rezepten und Food-Inspirationen begeistert. Kevelaer darf sich nun rühmen, Schauplatz zu sein, wo dieses digitale Format erstmals ganz analog auf den Teller kommt.

Alt Derp als Heimspiel für die Region

Die Wahl des Veranstaltungsorts ist dabei kein Zufall: Die Genussmanufaktur Alt Derp 1646 steht für regionales Handwerk und gastronomische Tradition – ein bewusstes Bekenntnis zur lokalen Qualität am Niederrhein, das dem Event eine ganz eigene Erdung gibt.

Ausverkauft – natürlich

Einlass ist jeweils ab 18 Uhr, der Abend beginnt um 19 Uhr. Wer jetzt noch schnell ein Ticket kaufen möchte: leider Fehlanzeige. Alle drei Abende sind bereits restlos ausverkauft – was vielleicht der beste Beweis dafür ist, dass die Kombination aus Weltklasse-DJ und Niederrhein-Küche offenbar ein Rezept ist, das aufgeht.