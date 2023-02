Welchen Einfluss „ChatGPT“ an Kevelaerer Schulen hat Wenn der Computer die Hausaufgaben macht

Wer hier die Hausaufgaben macht, ist nicht ganz klar. Ist es der Computer oder die Schülerin? Foto: Pixabay

Es ist so simpel. Man tippt einen Befehl in das Chatfenster: „Verfasse ein Referat zum Thema Hinduismus für den Religionsunterricht der 8. Klasse.“ Enter. Und schon geht’s los. Ratter, ratter. Der Bot antwortet in Echtzeit – wie in einem Chat mit einem echten Menschen. „Liebe Schülerinnen und Schüler, heute möchte ich euch gerne etwas über den Hinduismus erzählen, eine der ältesten und vielfältigsten Religionen der Welt […].“ Und so weiter und so weiter.

Was das Programm ChatGPT da zum Thema Hinduismus ausspuckt, ist beeindruckend. Der Text ist flüssig, grammatikalisch korrekt und fasst die wichtigsten Informationen ordentlich und übersichtlich zusammen. Dabei ist das Sprachniveau einem Schüler oder einer Schülerin der 8. Klasse angemessen. Wie kann eine Lehrkraft hier erkennen, dass das Referat nicht etwa aus der Feder eines Schülers oder einer Schülerin stammt, sondern von einem sogenannten Bot verfasst wurde?

Künstliche Intelligenz (“KI”)

Die fortschreitende Digitalisierung hat mittlerweile auch an den Schulen Einzug gehalten und bringt nachhaltige Veränderungen für den Unterricht mit sich. Das Stichwort lautet: Künstliche Intelligenz oder auch kurz „KI“. Der neueste Bot ChatGPT kann zum Beispiel Aufsätze anfertigen, Gedichte verfassen, Bewerbungen schreiben oder Songtexte dichten. Und ist dabei – zumindest in den Grundeinstellungen – kostenlos. Die KI-Anwendung wurde von OpenAI entwickelt und funktioniert über einen selbstlernenden Algorithmus. Der Chatbot antwortet auf Fragen, die man ihm stellt, und liefert schnell und unkompliziert Informationen zu verschiedenen Themen. Die von der Künstlichen Intelligenz generierten Texte sollen dabei von denen eines Menschen kaum zu unterscheiden sein.

Wenn eine Lehrkraft also nicht mit Sicherheit feststellen kann, ob der Bot die Hausaufgaben gemacht hat oder der Schüler oder die Schülerin selbst, stellt sich die Frage, ob ChatGP…