Weniger Parkplätze, weniger Besucher

„Laut Fernsehbericht haben wir in der Bundesrepublik Deutschland pro 1000 Bürger 580 Autos. Die Zahl hat in den letzten Jahren also erheblich zugenommen und nimmt weiterhin zu. Betroffen ist insbesondere die ländliche Gegend in NRW. Es ist grundsätzlich erfreulich Kevelaer fahrradfreundlich und den Peter-Plümpe-Platz einladender zu gestalten. Bei der Zunahme der Anzahl der Autos ist allerdings nicht zu verstehen die Anzahl der Parkmöglichkeiten auf dem Peter-Plümpe-Platz auf weniger als die Hälfte zu reduzieren. Die Zahl der Innenstadtbesucher wird sich dadurch sicherlich reduzieren und das u. A. zum Leidwesen des Einzelhandels und der Gastronomie. Der Einzelhandel hat ja durch Zunahme von Interneteinkäufen schon erheblich zu leiden.

Wenn daran gedacht wird an anderer Stelle in Nähe der Innenstadt (z. B. an der Ladestraße) ersatzweise Parkmöglichkeiten zu schaffen, ist es ja wohl angebracht diese zu erstellen bevor die Parkmöglichkeiten am Peter-Plümpe-Platz entfallen. Schön zu hören wäre: „In Kevelaer findet man alles, sogar einen Parkplatz in der Innenstadt.“

Und noch was: Vor vielen Jahren haben Mitglieder vom Stadtrat und von Ausschüssen der Stadt Kevelaer Parkplätze anderer Städte besichtigt. Am besten hat die schräge Anordnung von Stellplätzen in Venlo gefallen. Die mehr gebrauchte Fläche pro Stellplatz wird durch schmalere Zufahrtswege zumindest teilweise reduziert.“

Karl Renard