Weltweit bekannt, jetzt in Kevelaer: FÃ¼hrungen durch die Ausstellung des Bananensprayers

Die Termine bieten Kunstinteressierten aus Kevelaer und den Ortsteilen die Gelegenheit, das Werk des bekannten â€žBananensprayersâ€œ nÃ¤her kennenzulernen.

Kunst mit Haltung

Thomas BaumgÃ¤rtel zÃ¤hlt zu den bekanntesten Street-Art-KÃ¼nstlern Deutschlands und prÃ¤gt die Kunstszene seit Jahrzehnten mit seiner markanten Spraybanane. Die Ausstellung in Kevelaer ist Teil seiner NiederrheinTour 2026, die an 40 Orten der Region unter dem Motto â€žFreiheit fÃ¼r Kunstâ€œ stattfindet.

Im Niederrheinischen Museum stehen zwei Werkgruppen im Mittelpunkt: â€žGerman Urban Pop Artâ€œ und â€žGraue Bilderâ€œ. Beide zeigen, wie breit BaumgÃ¤rtels kÃ¼nstlerisches Spektrum ist â€“ von farbintensiver, urbaner Bildsprache bis zu reduzierten Arbeiten mit gesellschaftlichem Bezug.

FÃ¼hrungstermine in Kevelaer

FÃ¼r die Sonderausstellung sind folgende Ã¶ffentlichen FÃ¼hrungen angekÃ¼ndigt: 2. Juli um 15 Uhr, 11. Juli um 12 Uhr, 24. Juli um 15 Uhr, 1. August um 12 Uhr sowie 5. August um 15 Uhr. Die Teilnahme kostet 8 Euro pro Person; die Tickets sind jeweils ab 30 Minuten vor Beginn an der Museumskasse erhÃ¤ltlich.

Die GruppengrÃ¶ÃŸe ist auf maximal 25 Personen begrenzt. Besucher sollten zudem beachten, dass grÃ¶ÃŸere Taschen Ã¼ber A4-Format sowie Jacken und MÃ¤ntel nicht mit in die AusstellungsrÃ¤ume genommen werden dÃ¼rfen; SchlieÃŸfÃ¤cher stehen vor Ort zur VerfÃ¼gung.

Blick hinter die Werke

Die FÃ¼hrungen sollen die Ausstellung nicht nur erklÃ¤ren, sondern auch kunsthistorisch einordnen. Gerade BaumgÃ¤rtels Arbeiten, die sich immer wieder mit Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenrechten beschÃ¤ftigen, gewinnen im gefÃ¼hrten Rundgang zusÃ¤tzliche Tiefe.

FÃ¼r Kevelaer ist das ein Angebot mit besonderer Strahlkraft: Das Museum bringt damit ein Ã¼berregional bekanntes Kunstprojekt direkt in die Wallfahrtsstadt und schafft zugleich einen kulturellen Anziehungspunkt fÃ¼r Besucher aus der ganzen Region.

Ã–ffnungszeiten und Dauer

Die Ausstellung â€žFreiheit fÃ¼r Kunst!â€œ ist bis zum 30. August 2026 im Niederrheinischen Museum Kevelaer zu sehen. Das Museum ist dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geÃ¶ffnet.

Wer die Schau auÃŸerhalb der FÃ¼hrung besuchen mÃ¶chte, findet dort also noch den ganzen Sommer Ã¼ber Gelegenheit dazu. Mit dem begleitenden Programm wird das Haus zu einem Ort, an dem sich Kunst, Zeitgeschichte und regionale IdentitÃ¤t unmittelbar begegnen.