Weltladen bekommt neuen Standort in Kevelaer

Glück im Unglück: diese Redewendung trifft es im Fall des Weltladens in Kevelaer wohl ziemlich gut. Denn der Mietvertrag des Lokals am Kapellenplatz 33 lief zum Ende des Jahres 2021 ohne Option auf Verlängerung aus. Doch zur Freude der Betreiber*innen konnte die Stadt Kevelaer im passenden Zeitraum Landesmittel in Form des „Sofortprogramms Innenstadt“ (das KB berichtete; siehe Kasten unten) akquirieren und mit diesen den Weltladen an einem neuen Standort unterstützen.

„Zum Glück las unser Team vom Sofortprogramm Innenstadt in der Zeitung und dann haben wir uns direkt mit der Stadt in Verbindung gesetzt“, berichtet Annegret Beckedahl vom Weltladen. Durch das Förderprogramm können die Verantwortlichen das Ladenlokal an der Amsterdamer Straße 4 für 20 Prozent der Altmiete mieten.

„Das Sofortprogramm bietet uns die Möglichkeit, direkt auf die Leerstandssituation einzuwirken, indem wir Ladenlokale für 70 Prozent der Altmiete anmieten und für 20 Prozent weitervermieten. Der Weltladen passt perfekt nach Kevelaer, deshalb haben wir uns auch gefreut, hier unterstützen zu können“, erklärt Citymanager Tobias Nelke. „In den heutigen Zeiten ist es wichtig, einen solventen Mieter zu haben. Das Sofortprogramm Innenstadt bietet uns durch die Förderung, aber auch dem Mieter, für zwei Jahre eine finanzielle Sicherheit, deshalb waren wir auch gerne bereit, die Miete um 30 Prozent zu reduzieren“, erläutern die Vermieter*innen Ruth Altenfeld und Peter van Lipzig.

Ziel des Sofortprogramms ist, die Leerstandssituation in der Innenstadt zu verbessern. Deshalb sind Vermieter*innen, Stadt und Mieter*innen bestrebt, dass nach Ablauf des 24-monatigen Mietverhältnisses ein neuer Vertrag zwischen Eigentümer*in und Weltladen zu beidseitiger Zufriedenheit zustande kommen soll.

Was der Weltladen bietet

Der Weltladen bietet seit mittlerweile über zehn Jahren Produkte aus aller Welt in Kevelaer: vom aromatischen Kaffee über pikante Gewürze bis hin zum kreativen Geschenkartikel bietet das Geschäft vielfältige Waren – „darüber hinaus stammen alle Produkte aus fairem Handel“. Der Trägerverein IPEW (Initiative für Partnerschaft in der EINEN Welt e.V.) besteht schon seit 30 Jahren und hat sich, neben dem Betreiben des Weltladens, die Unterstützung von Hilfsprojekten sowie die entwicklungspolitische Bildungsarbeit mit dem Ziel, die Bereitschaft zur Hilfeleistung und zur Zusammenarbeit zu wecken und Entwicklungsprojekte kirchlicher und anderer Institutionen zu fördern, auf die Fahne geschrieben. Schon bevor der Trägerverein den Weltladen betrieben hat, zeigte der IPEW Präsenz über einen Stand bei verschiedenen Aktionen, wie z.B. Pfarrfesten oder dem Krippenmarkt, um das Bewusstsein für die eigene Sache zu schaffen und Mitglieder sowie Unterstützer*innen zu gewinnen.