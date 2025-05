Beim Lach-Yoga wurde erst falsch und dann ehrlich gelacht Weltlachtag im Solegarten

/ von Franz Geib

Generationsübergreifendes Lachen Foto: FG

Spaß war am Sonntag, 4. Mai 2025, im Solegarten garantiert, auch wenn es am Anfang ein bisschen verschroben wirkte, was das Grüppchen auf der Wiese vor dem Gradierwerk da fabrizierte: Der eine geht mit zum „Elefanten“ verschränkten Armen auf die andere zu und beide fangen an zu lachen. Einfach so. Alle hier gaga oder was?

„Einfach so und ganz ohne Grund lachen ist jederzeit möglich“, sagt Christina Polte, die am Sonntag dafür verantwortlich war, dass sich neun erwachsene Menschen in skurriler Art und Weise lachend über die Wiese bewegten, ohne sich zuvor „bewusstseinserweiternde“ Mittelchen gegönnt zu haben: „Lachyoga ist eine einzigartige Methode, bei der man ganz ohne Comedy oder Witz oder sonstiges loslachen kann.“

Den Beweis gab es am Sonntag im Rahmen des offiziellen Weltlachtags in Kevelaer, wo Christina Polte acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Lach-Yoga und anschließendem Yoga Nidra (Tiefenentspannung) begrüßen konnte.

Zwei von ihnen waren Regina und Lothar Schott aus Duisburg-Großenbaum, die in der überregionalen Presse von dem Angebot in Kevelaer gelesen hatten: „Wir wollten einfach mal mehr lachen als an normalen Tagen“, beschreiben sie ihre Motivation, um die rund 60 Kilometer-Strecke auf sich zu nehmen: „Von Kevelaer wussten wir bisher nur durch die Wallfahrt und durch das Irrland, weil unse…