Weltlachtag im Solegarten St. Jakob

Am 4. Mai 2025 wird der Solegarten St. Jakob zum Schauplatz des Weltlachtags, der in diesem Jahr zum ersten Mal mit einem besonderen Programm aufwartet. Das Kevelaer Marketing lädt ein: Von 11 bis 14 Uhr können Besucher unter der Anleitung von Christina Polte an verschiedenen Kursen teilnehmen, gefolgt von einem offenen Picknick in geselliger Runde. Der Weltlachtag findet jährlich am ersten Sonntag im Mai statt und hat das Ziel, Menschen zusammenzubringen und Freude zu verbreiten. In diesem Jahr wird passend dazu erstmalig im Solegarten St. Jakob eine Veranstaltung stattfinden, bei der die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, durch Lachyoga und Yoga Nidra Körper und Geist zu beleben. „Lachen ist eine universelle Sprache, die verbindet und heilt. Wir freuen uns, diesen Tag gemeinsam zu feiern und Menschen zu inspirieren, die Kraft des Lachens zu erleben“, erklärt Andrea Kirk, Bereichsleitung Tourismus vom Kevelaer Marketing. Das Programm beginnt um 11 Uhr mit einer ersten Einheit Lachyoga, gefolgt von einer kurzen Pause. Um 12 Uhr wird eine zweite Lachyoga-Session angeboten, bevor es um 12.35 Uhr in die Entspannungseinheit Yoga Nidra geht. Nach den Übungen sind alle Teilnehmenden eingeladen, ein Picknick im Freien zu genießen. Jeder ist herzlich willkommen, seine Picknickdecke und Verpflegung mitzubringen. Die angebotenen Kurse basieren auf Spenden und erfordern keine vorherige Anmeldung. Interessierte können sich jedoch bei Fragen an Christina Polte per E-Mail unter christina@moma-praxis.de wenden. Informationen: www.moma-praxis.de.