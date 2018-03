Am Freitag, 23. März, wird Professor Dr. Ing. Viktor Grinewitschus auf Einladung des Netzwerk Demenz im Kreis Kleve einen interessanten Vortrag zum Thema „Möglichkeiten und Grenzen von elektronischen Assistenzsystemen bei der Betreuung von Menschen mit Demenz“ halten. Die rund zweistündige Abendveranstaltung findet ab 18 Uhr im Hotel Klostergarten (Klostergarten 1) statt.

Der renommierte Professor auf dem Gebiet für Energiefragen und Elektrotechnik geht der spannenden Frage nach, wie wir in Zukunft auch im Alter selbstbestimmt leben können und ob die „Smart-Home-Technologien“ das Leben und die Pflege erleichtern werden. Welche modernen technischen Errungenschaften können als Hilfsmittel eingesetzt werden, um z.B. Demenzpatienten ein möglichst langes autonomes Leben in ihrer häuslichen Umgebung zu ermöglichen und kann damit tatsächlich der Pflegealltag erleichtert werden? Können moderne Erfindungen die häufig belastenden Situationen für die Betroffenen verbessern?

Dabei geht er z.B. auf ein intelligentes Badezimmer ein, das vom Fraunhofer –inHaus Zentrum entwickelt wurde, dessen Dusche u.a. erkennt, wenn der Nutzer fällt und diese Meldung entsprechend weiterleiten kann. Die Toilette ermöglicht auf Wunsch eine zusätzliche Reinigung des Pflegebedürftigen und der Spiegel erinnert z.B. ans Blutdruckmessen oder der rechtzeitigen Einnahme von Medikamenten.

Es gibt verschiedene Einrichtungsgegenstände und Möbel, die speziell an die Bedürfnisse von älteren oder hilfsbedürftigen Menschen ausgerichtet sind und dafür entwickelt wurden. Sie können u.a. die Sicherheit und den Komfort in der häuslichen Umgebung verbessern und Informationen über den Zustand des Bewohners liefern. In der Veranstaltung geht es von einfachen Onlinehilfen per Mausklick bis hin zu barrierefreies Bauen, Hausarbeitsroboter, Vorlese – oder Autofahrerassistenzsysteme oder entsprechende Nachrüstungsmöglichkeiten in den eigenen vier Wänden.

Im Anschluss an den Vortrag wird es auch die Möglichkeit zur Diskussion mit dem Professor geben. Die Veranstaltung des NETZwerk Demenz ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen notwendig beim Kath. Bildungsforum/Kreisbildungswerk Kleve, Wasserstraße 1 unter Telefon: 02821/721525 oder per Mail: kbw-kleve@bistum-muenster.de