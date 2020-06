Weiterhin keine bestätigten Corona-Neuinfektionen in Kevelaer

Am heutigen Montag, 15. Juni 2020, 12.30 Uhr, liegen dem Kreisgesundheitsamt insgesamt 778 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen vor. Unter den 4 Neuinfektionen ist eine Person als Zeitarbeiterin bzw. Zeitarbeiter erfasst.

Von den 778 Indexfällen sind 44 in Bedburg-Hau, 96 in Emmerich am Rhein, 96 in Geldern, 90 in Goch, 32 in Issum, 30 in Kalkar, 41 in Kerken, 60 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 112 in Kleve, 12 in Kranenburg, 53 in Rees, 16 in Rheurdt, 60 in Straelen, 8 in Uedem, 14 in Wachtendonk und 14 in Weeze.

Es muss weiterhin davon ausgegangen werden, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.

Von den insgesamt 778 bestätigten Corona-Fällen sind 670 Personen genesen, 2 Personen befinden sich im Krankenhaus und 37 Personen sind verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. In diesem Zeitraum gab es im Kreisgebiet 35 neue labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen. Dies ergibt im Kreis Kleve eine 7-Tage-Inzidenz von 11,2.

Aktuell befinden sich insgesamt 236 Personen in häuslicher Quarantäne. Davon sind 164 Personen als Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeiter erfasst.