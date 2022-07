Neuer Gleichstellungsplan zeigt in vielen Bereichen noch „Luft nach oben“ auf Weiter wenig Frauen in Führungspositionen

Der Gleichstellungsplan soll die Beseitigung von Benachteiligungen aufgrund des Ge- schlechts fördern. Foto: canva.com

Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat in der vergangenen Woche den Gleichstellungsplan für die Zeit vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2026 mit großer Zustimmung und einstimmig beschlossen.

„Die Zahlen im Gleichstellungsplan machen u.a. deutlich, dass nach wie vor überwiegend Frauen in Teilzeit arbeiten und insbesondere in Führungspositionen weiterhin unterrepräsentiert sind“, so Christiane Peulen, Gleichstellungsbeauftragte der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Zwar seien im Vergleich zum letzten Gleichstellungsplan deutliche Verbesserungen erkennbar, so z.B. bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch die weitere Ausweitung des mobilen Arbeitens und der Arbeitszeitkorridore oder der Anstieg des Frauenanteils auf Abteilungsleitungsebene von 16 auf 24 Prozent. Dennoch gebe es in diesen und anderen Bereichen noch „Luft nach oben“.

Bürgermeister ruft zur Zusammenarbeit auf

„Der neue Gleichstellungsplan ist ein weiterer wichtiger Schritt, um das Thema Gleichstellung in der Kevelaerer Verwaltung voranzutreiben“, so Bürgermeister Dr. Dominik Pichler. „Dabei ist eine aktive Zusammenarbeit aller Führungskräfte, Beschäftigten und politischen Entscheidungsträger:innen für eine gelungene Umsetzung sehr wichtig.“

Um die Aspekte Chancengleichheit und Familienfreundlichkeit weiter zu fördern und mit Blick auf eine ge…