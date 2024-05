Wein und Musik erleben

Der Musikverein Winnekendonk veranstaltet am Samstag, 15. Juni 2024, in der Öffentlichen Begegnungsstätte zum achten Mal sein jährliches Weinfest. In Zusammenarbeit mit der Winzerfamilie Brixius-Bölinger von der Mosel soll den Gästen guter Wein, gute Unterhaltung und gute Stimmung geboten werden. Die Musikerinnen und Musiker möchten mit dem Weinfest der Bevölkerung wieder einen schönen Abend bereiten.

Musikalische Begleitung

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr mit einem kleinen Dämmerschoppen des Musikvereins. Ab 20 Uhr übernimmt dann die Liveband „Flash“ den musikalischen Teil und lädt zum Tanzen ein.

Der Winzer Brixius-Bölinger wird vor Ort sein und allen interessierten Besuchern im persönlichen Gespräch Wissenswertes zum Thema Wein erläutern. Zusätzlich ist natürlich für das leibliche Wohl gesorgt. Übrigens: Es ist nicht nur Wein im Ausschank, auch die Freunde des gepflegten Bieres kommen auf ihre Kosten und sind herzlich eingeladen. Eine Tombola mit attraktiven Preisen rundet das Programm ab.

Freier Eintritt

Der Musikverein möchte in der Öffentlichen Begegnungsstätte und auf der Terrasse im Freien den Gästen ein wenig „Moselflair“ näherbringen. Die Musiker freuen sich auf einen schönen Abend mit vielen Gästen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist wie in den vergangenen Jahren selbstverständlich frei.