Weil Leben wandern heißt

Am Donnerstag, 12. März, um 19.30 Uhr laden Pfarrer Christian Olding und der Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V. zu einem gemeinsamen Gesprächsabend ein. Die Atmosphäre der Klosterkirche an der Sonnenstraße soll dazu den passenden Rahmen bieten.

„Ohne Vision verwildert das Volk“ (Spr 29,18) oder auch: Warum der Glaube existenziell wichtig ist. Mit diesem auf den ersten und auch den zweiten Blick komplexen Thema möchte Christian Olding zum Nachdenken und zum Austausch anregen: Jesu Taten und Worte, sein ganzes Leben zeigen, welche Veränderungen und Neuaufbrüche mit Gott möglich sind.

Olding geht auf Fragen ein wie: „Wir dürfen viel erwarten. Gott hat mit seinem Sohn den Anfang gemacht, wir müssen weitermachen. Warum nur ist davon so wenig in der Kirche spürbar? Wie kann ich das Potential des Glaubens für mich entdecken und leben?“ Ein paar Perspektiven dazu soll dieser Abend bieten.

In der von Ulla Jockweg-Kemkes moderierten Gesprächsrunde gibt es zudem Gelegenheit, sich auszutauschen und Fragen zum Thema an Pfarrer Olding zu stellen. Musikalisch untermalt wird die Veranstaltung von Christian Siegert am Klavier.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.