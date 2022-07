Der Kevelaerer Galerist Heinz Janssen wird Sonntag 83 Jahre alt. An Ruhestand ist für ihn nicht zu denken. „ …weil ich noch immer sprühe “

Heinz Janssen in seiner Wohnung. Foto: Delia Evers

Am heutigen Sonntag, 31. Juli 2022, wird Heinz Janssen 83 Jahre alt – eine gute Gelegenheit, sich das Leben des Kevelaerer Galeristen näher anzusehen. Aber Moment mal: Ist er überhaupt noch Galerist oder längst i. R.?

Janssen im Ruhestand? Undenkbar. Mitunter muss er sich von besorgten Mitmenschen die Frage gefallen lassen: „Warum tust du dir das Arbeiten noch an?“ Die Antwort ist schnell gegeben. Janssen tut sich nichts an. Er tut sich was Gutes. Und dem Kunstmarkt auch. Es gibt nicht viele Menschen, die sich durch Kenntnisreichtum, Entdeckerfreude und kriminalistischen Spürsinn für Kunst- und Marktwert so sehr auszeichnen wie er.

Das ist eine Sache der Erfahrung und der Arbeitsfreude. Janssen bleibt dran, „weil ich noch immer sprühe“. Der Kunstmarkt verändert sich, wartet mit Neuem auf und bietet zugleich das Alte, Antiquarische: Gemälde, Graphiken, teils aus Nachlässen, die er als Sachverständiger begutachtet. Er ist froh, wenn er einen „Pauels“ in die Hand bekommt. Oder einen „van Betteraey“. Der Galerist erzählt: „Ich kannte viele Stummel-Mitarbeiter persönlich. Da staunen die Leute.“