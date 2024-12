Weihnachtsverlosung in Kevelaer

Ob gemütlicher Shopping-Bummel durch die Innenstadt, die traditionelle Weihnachtsverlosung oder der einzigartige „Krippenmarkt“ – Kevelaer hat für Besucher und Einheimische auch in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit wieder viel zu bieten. Ein Besuch in der Wallfahrtsstadt Kevelaer lohnt sich in den kommenden Wochen deswegen ganz besonders.

Weihnachts-Shopping

Wenn die Vorweihnachtszeit anbricht und der Trubel des Alltags viele von uns einholt, bietet Kevelaer eine willkommene Abwechslung zum Alltagsstress. Die charmante Stadt am Niederrhein ist bekannt für ihre Pilgerstätten und sakralen Bauwerke, doch gerade in der Adventszeit entfaltet sie einen ganz besonderen Zauber. Für all jene, die dem hektischen Treiben entfliehen möchten, präsentiert sich Kevelaer als ideales Reiseziel, das mit einer einzigartigen Mischung aus Tradition und Herzlichkeit besticht.

Besonders die historische Innenstadt zieht mit ihrem unverwechselbaren Charme zahlreiche Besucher an. Die Straßen erstrahlen im festlichen Lichterglanz und bieten eine Vielzahl von inhabergeführten Geschäften, die mit Herzlichkeit und individuellem Sortiment überzeugen.

Hier findet man einzigartige Geschenke und außergewöhnliche Dekorationsartikel, um das eigene Zuhause in eine weihnachtliche Oase zu verwandeln. Bekleidung, Schmuck, Elektronik – die Geschäfte bieten alles, was das Herz begehrt. Hier kann man in aller Ruhe stöbern und besondere Geschenke entdecken und die freundliche Atmosphäre dieser kleinen Läden lässt das Einkaufen selbst zum Genuss werden.

Abgerundet wird das Ganze mit einem köstlichen Essen in einem der vielen gemütlichen Cafés oder Restaurants.

Weihnachtsverlosung

Das Shopping-Erlebnis in Kevelaer wird in der Vorweihnachtszeit nochmal besonders versüßt, denn die traditionelle Weihnachtsverlosung, eine Aktion der Unternehmervereinigung Kevelaer (UVK), findet erneut statt.

Viele Händler in Kevelaer nehmen an der Aktion teil und stellen als Gewinne über 10.000 Euro an Gutscheinen zur Verfügung. Durch die Unterstützung vieler weiterer Kevelaerer Unternehmen und den Banken Sparkasse Rhein-Maas und Volksbank an der Niers können weitere Sonderpreise verlost werden.

Zwei E-Bikes, zur Verfügung gestellt von „Zweirad Michalik“ sowie „Zweirad Peters“, sind dabei die besonderen Highlights.

Ab einem Einkaufswert von 10 Euro werden die Lose sowie die dazugehörigen Aufkleber von den teilnehmenden Betrieben bis zum 31. Dezember 2024 ausgegeben. Die ausgefüllten Lose können ganz einfach in die aufgestellten Losboxen bei der Volksbank, Sparkasse, Tourist Information oder im Forum Pax Christi auf dem „Kevelaerer Krippenmarkt“ eingeworfen werden.

Die öffentliche Ziehung der Gewinnlose wird an mehreren Terminen im Forum Pax Christi stattfinden, jeweils samstags um 17 Uhr.

Die Schlussziehung erfolgt am 4. Januar 2025. Die Gewinner werden auf der Seite www.kevelaerer-weihnachtsverlosung.de veröffentlicht.