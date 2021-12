Das Katharinenhaus in Winnekendonk sorgt trotz Pandemie für eine besinnliche Zeit der Senior*innen Weihnachtsstimmung trotz Corona

Feststimmung bei der Weihnachtsfeier im Katharinenhaus. Foto: Caritasverband Geldern-Kevelaer

Weihnachten in Zeiten von Corona: viele Familien sehen sich auch in diesem Jahr vor der Herausforderung, ein besinnliches, aber zugleich sicheres Weihnachtsfest zu gestalten. Da mögen sich viele wohl kaum vorzustellen wagen, welch schwieriges Unterfangen dies für Senioreneinrichtungen mit zahlreichen Bewohner*innen und Mitarbeitenden sein mag. Bereits im vergangenen Jahr feierten viele alte Menschen ein einsameres Weihnachtsfest als sonst. In diesem Jahr sind die Regeln zwar anders, die Corona-Lage dennoch angespannt. Wie man den Bewohner*innen dennoch möglichst viel Besinnlichkeit mit vielen kleinen Momenten bescheren kann, das stellte das Katharinenhaus in Winnekendonk unter Beweis.

In der Senioreneinrichtung packen alle mit an, um den Menschen eine Freude zu bereiten – nicht nur im Alltag, sondern besonders auch zur Weihnachtszeit. Nicht nur die Pflege des Sozialen Dienstes oder die Leitung des Hauses, auch der Hausmeister, das Küchenpersonal und die Reinigungskräfte bereiten den Bewohner*innen täglich kleine Momente der Freude. Und nicht zuletzt sind es auch die Angehörigen, die durch ihre Besuche ein bisschen Heimat und Familie ins Herz der Menschen bringen. So erzählt es Verena Eifert, die die Leitung des Sozialen Dienstes des Hauses seit dem Frühjahr 2021 übernommen hat und am liebsten alle Ehrenamtlichen benennen möchte, die das Leben im Katharinenhaus mitgestalten.

Kinder bringen Freude

Wie in jedem Jahr brachten auch in dieser Vorweihnachtszeit die Kinder des St. Urbanus Kindergartens einen Adventskalender ins Haus, den sie se…