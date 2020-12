Die Weihnachtsstimmung während einer Pandemie ist eine andere als sonst. Das spüren aktuell nicht nur Unternehmer. Auch Familien müssen die Vorweihnachtszeit aufgrund der Corona-Beschränkungen anders gestalten. Wer dies auch häufig zu spüren bekommt, sind die Kleinen, die vielleicht noch gar nicht wirklich begreifen können, was in der Welt aktuell vor sich geht. Um den Kindern am diesjährigen Nikolaustag, 6. Dezember 2020, ein wenig das Gefühl von Normalität und Weihnachtsstimmung zu vermitteln, gibt’s auf dem Roermonder Platz in Kevelaer eine Weihnachtsaktion.