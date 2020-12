Weihnachtsstand für den guten Zweck organisiert

Initiator der Aktion war Michael Schmidt vom Restaurant „Herr Lehmann“. Der Erlös geht an eine Einrichtung der Lebenshilfe Gelderland.

Eine besondere Aktion startete das Restaurant „Herr Lehmann“ am Wochenende auf dem Gelände von Edeka Brüggemeier an der Feldstraße. Denn dort organisierte Michael Schmidt mit der Unterstützung von Partnern wie Thomas Molderings, Manuel Vloeth, Chefs Culinar, Edeka und anderen eine Art „Mini-Weihnachtsmarkt“ mit Grünkohl, Würstchen, Bier, Keksen und weiteren Leckereien – natürlich im Geiste der Coronaverordnung. Die Einnahmen kommen einer Einrichtung der Lebenshilfe zugute.

Die Resonanz war gewaltig. „Wir haben in den fünf Stunden 2.100 Euro bekommen, und auch sehr viel an Aufmerksamkeit“, war es dem Initiator des Ganzen ein Anliegen, sich für diese besondere Unterstützung herzlich zu bedanken. Denn das Geld wird der häuslichen Kinderkrankenpflege „Abrahams Schoß“ der Lebenshilfe Gelderland zur Verfügung gestellt, die von Schmidt bereits seit längerer Zeit unterstützt wird.

„Die Planung des Projekts ist, dass Kinder und Familien in normalen Umständen weiter leben können, obwohl sie sehr krank sind. Sie werden bis zum Hospiz begleitet und das familiäre Konstrukt so lange wie möglich erhalten“, sagt Schmidt. Daneben schafft der Dienst auch Entlastung für die Familien und gibt Eltern auch mal die Chance, einmal nur für sich zu sein und essen zu gehen. Weitere Aktionen sind in Planung.