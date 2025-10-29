Weihnachtspäckchen für die Kevelaerer Tafel packen

Wie in den vergangenen Jahren sammelt die Tafel Kevelaer wieder Weihnachtspäckchen für ihre Kundinnen und Kunden, um ihnen in der feierlichen Zeit eine Freude zu machen.

Wer möchte, kann dabei mitmachen und einen Schuhkarton mit haltbaren, leckeren Lebensmitteln und/oder Körperpflegemitteln füllen und als Weihnachtsgeschenk verpacken.

Besonders freuen sich die Empfänger über: Konserven, Kaffee, Tee, Süßigkeiten, Shampoo, Duschgel. Eine kurze Notiz zum Inhalt, gerne auch mit Hinweis, ob das Päckchen für Vegetarier geeignet ist, erleichtert den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Tafel die Verteilung an die Empfängerinen und Empfänger.

Die Päckchen können an folgenden Tagen im Tafelladen (Bury-St.-Edmunds-Straße hinter der Öffentlichen Begegnungsstätte) abgegeben werden:

Freitag, 28.11.2025, 15-17 Uhr,

Montag, 01.12.2025, 10-12 Uhr,

oder während der Öffnungszeiten bis spätestens 01.12.2025: montags, dienstags und donnerstags von 9 Uhr bis 11.30 Uhr.

„Wir freuen uns über viele Päckchen, damit unsere Kunden auch in diesem Jahr ein schönes Weihnachtsfest haben und bedanken uns im Voraus ganz herzlich für alle Spenden“, so das ehrenamtliche Team der Kevelaerer Tafel.