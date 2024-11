Mit der Aktion soll auch sozial benachteiligten Menschen ein besinnliches Weihnachtsfest ermöglicht werden Weihnachtspäckchen-Aktion der Tafel Kevelaer

/ von Franz Geib

Josef van Oorschot, Hanni Hentemann und Rainer Morawietz (von links) freuen sich über jedes Päckchen, das sie an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben dürfen. Die ersten Pakete konnten bereits entgegengenommen werden. Foto: FG

Schenken macht glücklich. Diese These ist keine Binsenweisheit, sondern wissenschaftlich belegt.

Und wenn die Kevelaerer diese Ermunterung zum Beschenken einer bestimmten Gruppe beherzigen, schaffen sie so eine herrliche Triple-Win-Situation, denn glücklich sind dann erstens nicht nur die engagierten Mitarbeiter der Kevelaerer Tafel, sondern vor allem zweitens deren Kundinnen und Kunden und natürlich drittens die Spender selbst.

Der Dreiklang des Glücklichseins ist hierbei ganz einfach: Die Tafel in der Marienstadt hat aktuell – wie in den Jahren zuvor auch – ihre Geschenkaktion gestartet und sammelt wieder Weihnachtspäckchen für diejenigen, die aufgrund ihrer Situation auf das Engagement der Tafel angewiesen sind, also die sozial und wirtschaftlich Benachteiligten in der Stadt.

Und so funktioniert die Aktion: Alles, was mindestens in einen Schuhkarton passt, es darf gerne auch mehr sein, und hübsch verpackt ist, nimmt die Tafel entgegen, um es als Weihnachtsgeschenk an die weiterzugeben, bei denen es ein Weihnachtspäckchen längst keine Selbstverständlichkeit ist.

Dabei kommt es auf den Inhalt an, denn besonders freuen sich die Empfänger über haltbare Lebensmittel wie Konserven aller Art, Kaffee, Tee, Süßes, Pflegemittel wie Duschgel/Shampoo, Zahncreme und weitere Aufmerksamkeiten, sprich alles, was zu einem schönen Weihnachtsfest gehört, nur keine Zigaretten/Tabak und Alkoholika.

Was ganz wichtig ist: Auf ein…