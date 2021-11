Weihnachtsmärkte in WiDo und Kervenheim abgesagt

Spätestens am kommenden Wochenende sollte es in Winnekendonk wieder geballte vorweihnachtliche Stimmung geben. Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr, hatte der Heimatverein „Ons Derp“ Winnekendonk die Planungen für den diesjährigen Adventsmarkt aufgenommen. Nun allerdings steht fest: Der Markt wird nicht stattfinden.

„Ein 2G-Konzept, das den Auflagen der aktuellen Schutzverordnung Rechnung tragen sollte, wurde bereits erstellt“, erklären die Verantwortlichen in einer entsprechenden Mitteilung. „Bedauerlicherweise hat die Pandemie wieder ungebrochen Fahrt aufgenommen. Täglich werden alamierende Zahlen veröffentlicht.“

Diese Entwicklungen der Corona-Lage und auch eine Vielzahl von Absagen der beteiligten Aussteller*innen habe die Organisator*innen nun dazu veranlasst, den Adventsmarkt auch in diesem Jahr abzusagen. „Allen Beteiligten, die sich mit viel Elan und Engagement für den Adventsmarkt eingesetzt haben, dankt der Heimatverein ganz herzlich.“

Nun setzen die Verantwortlichen ihre Hoffnung ins kommende Jahr. Dann soll endlich der lang ersehnte 30. Winnekendonker Adventsmarkt für Weihnachtsstimmung im Golddorf sorgen.

Kein Burgzauber im Dezember

Auch aus Kervenheim kommen in diesen Tagen keine besseren Nachrichten. Dort sollte es am 4. und 5. Dezember beim Burgzauber weihnachtlich zugehen.

„Kurz vor dem geplanten Aufbau der Buden am vergangenen Samstagmorgen haben wir uns entschlossen, den 5. Burgzauber abzusagen,“ berichtet an Andreas Jansen, Leiter des Organisationsteams. „Im Laufe der letzten Woche haben wir mehrere Absagen von Ausstellern, Helfern und einer Musikgruppe erhalten. Der Hauptgrund für die Absage war jedoch unsere hohe Verantwortung für unsere Austeller, Musiker, Helfer und besonders auch für unsere Gäste. Obwohl wir mit Einlasskontrollen und strikter Einhaltung aller Hygienevorschriften sehr gut vorbereitet waren, haben wir leider keine realistische Möglichkeit gesehen, den Markt in der geplanten Form durchzuführen.“

Sie standen schon in den Startlöchern

Robert Arndt, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde und „Burgherr“ ergänzt: „Das Organisationsteam hat ganz hervorragende Arbeit geleistet. Die Vorfreude bei uns allen war riesengroß. Ganz viele Helfer hatten uns ihre Unterstützung zugesagt. Unsere Aussteller und Musiker waren gut vorbereitet und in den Startlöchern. Im absoluten Fokus unserer Planung stand jedoch die Sicherheit und das gesundheitliche Wohlergehen unserer Gäste. Unter anderem wegen der Weitläufigkeit des Burggeländes konnten wir alles so planen, dass uns alle Besucher mit einem guten und sicheren Gefühl hätten besuchen können. Das können wir jedoch jetzt, wegen der hohen und leider immer noch stark steigenden Corona Neuinfektionen, leider nicht mehr gewährleisten. Die Absage ist uns sehr schwer gefallen, aber sie war folgerichtig und notwendig.“

Auch in Kervenheim muss man also vorerst auf das kommende Jahr hoffen.