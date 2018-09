Manuel Loeker und Lisa Stammen gehören zu den Menschen, die sich schon Mitte September Gedanken über Weihnachten machen. Die beiden 27-Jährigen, die in Kevelaer aufgewachsen und zur Schule gegangen sind, sind gerade dabei, ihre neue Wohnung einzurichten. „Wir haben seit 1. September die Wohnungsschlüssel“, freut sich der gelernte Gerontologe.

Daneben sammeln sie schon fleißig als Aktive der „Flüchtlingshilfe Mittelamerika e.v.“ (mit regionalem Sitz in Goch) Schuhkartons voller Geschenke für Kinder. Zielorte sind Schulen und Kinderzentren in den ärmeren Regionen von El Salvador. „Das Projekt nennt sich Weihnachtsfunken“, erläutern Loeker und seine Liebste, die bei der Stadt Kevelaer als Sozialpädagogin angestellt ist.

Auf den Verein aufmerksam geworden sind Stammen und Loeker durch einen Zufall. „Der Geschäftsführer des Vereins war mein Dozent während des Studiums der Erlebnispädagogik an der Hochschool Nijmegen“, erklärt die junge Frau. „Der macht das seit 32 Jahren, war selbst zu Zeiten dort aktiv, als Bürgerkrieg geherrscht hat. Das war auch die Geburtsstund…

