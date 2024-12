Weihnachtsfeier der AWO und SPD

Am 30. November 2024 fand in den Räumen der AWO in der Öffentlichen Begegnungsstätte in Kevelaer die gemeinsame Weihnachtsfeier des AWO-Ortsvereins Kevelaer und des Ortsvereins der Kevelaerer SPD statt.

Den Anfang machte der Besuch des Weihnachtsmannes der einiges zu sagen hatte.

Zum Hauptpunkt des Tages verlieh Bettina Trenckmann, Vorsitzende der Kreis Klever AWO, an Marianne Janssen die Ehrennadel in Schwarz-Rot-Gold, die höchste Auzeichnung der AWO. Marianne Janssen wurde für ihre Ehrenamtliche Tätigkeit in der AWO, unter anderem als Vorsitzende, ausgezeichnet.

Bei Weihnachtlicher Musik, Weckmännern und Kaffee klang der Nachmittag aus.