Die Kreis Kleve Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA), die Klimaschutzmanagerin der Wallfahrtsstadt Kevelaer, Maike Böhm, und das „RepairCafé“ Kevelaer laden am 4. November zwischen 17 und 19 Uhr zum Weihnachtsdeko-Tauschmarkt in die Öffentliche Begegnungsstätte (Bury St. Edmunds Straße 7) ein.

Zeitgleich findet die ReparierBar statt. Reparaturen müssen bitte vorher unter https://reparierbar-kevelaer.clubdesk.de/kontakt angekündigt werden.

Dafür können zwischen dem 22. Oktober und 2. November Weihnachtsdekorationen, die nicht mehr benötigt werden, aber auch nicht im Abfall landen sollen, gespendet werden.

Annahmestelle ist vom 22. Oktober bis 2. November das Basilikastübchen (Basilikastraße 40 / Mittwoch bis Samstag zwischen 16 und 21 Uhr, Sonntag zwischen 11.30 und 17 Uhr).

Außerdem können vom 28. bis 31. Oktober zwischen 9 und 11 Uhr im Rathaus Kevelaer (Peter-Plümpe-Platz 12, 1. Etage, Räume 109 und 110) Weihnachtsdeko-Spenden abgegeben werden.

Auch die Verwaltung der KKA in Uedem, Weezer Straße 3 (Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr, Freitag zwischen 8 und 13 Uhr), dient als Sammelstelle.

Am Tag des Tauschmarktes selbst können natürlich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger teilnehmen, unabhängig davon, ob sie selbst zuvor Weihnachtsdeko abgegeben haben. Auch hier können noch bis zu drei Tauschartikel mitgebracht werden. Alle Deko-Artikel, die nicht mitgenommen werden, übernimmt anschließend die Caritas Geldern-Kevelaer.

An diesem Tag gesammelte Geldspenden kommen der Kevelaerer Bürgerstiftung „Seid einig“ zugute.

In Kalkar war der Weihnachtsdeko-Tauschmarkt im vergangenen Jahr ein voller Erfolg. Darum wurde das Konzept in diesem Jahr auf andere Kommunen ausgeweitet.