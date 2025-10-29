Weihnachtsdeko tauschen

Die Kreis-Kleve-Abfallwirtschafsgesellschaft (KKA), die Klimaschutzmanagerin der Stadt Kevelaer, Maike Böhm, und die ReparierBar Kevelaer am 4. November zwischen 17 und 20 Uhr zum zweiten Weihnachtsdeko-Tauschmarkt in die Öffentliche Begegnungsstätte (Bury St. Edmunds-Straße 7) ein. Zeitgleich findet die ReparierBar statt, Reparaturen müssten bitte vorher unter https://reparierbar-kevelaer.clubdesk.de/kontakt angekündigt werden.

Besucherinnen und Besucher können an diesem Tag noch bis zu drei eigene Tauschangebote mitbringen. Sie können sich aus den bereits abgegebenen Weihnachtsdekorationen bedienen, unabhängig davon, ob selbst Dekoration abgegeben wurde. Übrig bleibende Artikel nimmt die Caritas Geldern-Kevelaer anschließend entgegen. An diesem Tag gesammelte Geldspenden kommen der Kevelaerer Bürgerstiftung „Seid einig“ zugute.

Noch bis zum 2. November können Weihnachtsdekorationen, die nicht mehr benötigt werden, aber auch nicht im Abfall landen sollen, vorab gespendet werden. Annahmestellen ist das Basilikastübchen (Basilikastraße 40 / Mittwoch bis Samstag zwischen 16 und 21 Uhr, Sonntag zwischen 11.30 und 17 Uhr). Außerdem können vom 28. bis 31. Oktober zwischen 9 und 11 Uhr im Rathaus Kevelaer (Peter-Plümpe-Platz 12, 1. Etage, Räume 109 und 110) Weihnachtsdeko-Spenden abgegeben werden. Auch die Verwaltung der KKA in Uedem, Weezer Straße 3 (Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr, Freitag zwischen 8 und 13 Uhr) dient als Sammelstelle.

Weitere Weihnachtsdeko-Tauschmärkte werden am 6. November in Kalkar und 21. November in Geldern angeboten. Alle Informationan darüber sind im Internet unter https://kkagmbh.de/2025/09/30/tauschmarkt zu finden.