Weihnachts-Wichtel-Werkstatt kommt auf den Krippenmarkt

Mit der Advents- und Weihnachtszeit beginnt eine Zeit voller Geheimnisse, eine Zeit der Vorfreude, die Kinderaugen leuchten lässt, eine Zeit der Wünsche und der Hoffnungen. Petra Sadowski Cavichiolo hat mit ihren Ballettschülerinnen ein Stück eingeprobt, das die Zuschauer*innen in den Zauber dieser Zeit entführen soll: Die Weihnachts-Wichtel-Werkstatt. Schon seit den Sommerferien proben die einzelnen Altersgruppen an ihren Tänzen. Seit November nun werden diese einzelnen Tänze immer freitags bei einer Gesamtprobe zusammengeführt. Auch das Kevelaerer Blatt war bei einer Probe dabei.

27 Kinder von 5 bis 13 Jahren fiebern ihrem großen Auftritt bereits entgegen. Nun proben sie zum ersten Mal in ihren neuen Kostümen. Teils wurden sie auch geschminkt, die „Hampelmänner“ haben die geflochtenen Haare zu Affenschaukeln gebunden, die „Schneemänner“ tragen lustige Nasen und Hüte, die noch nicht immer so gut beim Tanzen halten.

Die grünen Wichtel mit ihren gebogenen roten Hüten erscheinen am Anfang auf der Bühne. Der Oberwichtel, Teresa Schülpen, muss erst alle aufwecken. Eifrig machen sie sich daran, Geschenke für die Kinder fertig zu machen. Doch dann kommen die Sternchenfeen im lila Ballett-Tutu mit ihren schönen selbstgebastelten gelben Laternen und verzaubern die Spielsachen, die nun lebendig werden. Die Puppen, die normal steif sind und auf einer Sackkarre durch einen Vater, Michael Dahlmann, transportiert werden müssen, beginnen plötzlich lebendig zu werden und tanzen anmutig auf der Bühne. Auch die im lustigen rot-weiß Kostüm gekleideten Hampelmänner, die Schneemänner und die rot-schwarzen Nussknacker mit Taktstöcken beginnen zu tanzen.

Der Weihnachtszauber im Finale

Am Ende tritt elegant Salome Bröcheler in blau und mit Diadem als Weihnachtszauber auf, bevor im großen Finale alle einzelnen Gruppen zusammen auf der Bühne stehen.

Petra Sadowski Cavichiolo ist mit dem ersten Rundlauf zufrieden. Eine Pause haben sich alle verdient, bevor an den Feinheiten gearbeitet wird und die Vorführung ein zweites Mal geprobt wird.

Salome Bröcheler, Lia Wilhelmi, Patricia Herdemann und Milla Dahlmann haben Doppelrollen als Nussknacker sowie als Weihnachtszauber bzw. Puppen. Sie müssen sich oft noch schnell umziehen, aber alle vier sind routinierte Balletttänzerinnen. Wie ihre jüngeren Mitschülerinnen freuen sich alle nach der langen Pause endlich wieder auf einen großen Auftritt. Ganz stolz ist Teresa Schülpen, denn als Oberwichtel hat sie oft das Kommando, klaut einem Schneemann die Nase, steckt sie später wieder an und alle tanzen nach ihrem Einsatz: „Ich bin gern der Boss!“

Das von Petra Sadowski Cavichiolo einstudierte Stück wird am 1. Advent, 28. November, um 14 Uhr auf dem Krippenmarkt aufgeführt werden. Außerdem wird die Weihnachts-Wichtel-Werkstatt am Sonntag, 12. Dezember, um 15 Uhr auch in der Begegnungsstätte zu sehen sein.

Ausgedacht hat sich die Choreografie Petra Sadowski Cavichiolo selbst: „Ich höre gern stundenlang Musik. Dabei kommen mir dann oft Ideen für Tänze und Schrittfolgen. Die Weihnachts-Wichtel-Werkstatt ist auf jeden Fall ein bunter Musik- und Tanzmix!“ Die kurzweilige und zauberhafte Vorführung wird alle Ballettfreund*innen sicherlich begeistern.