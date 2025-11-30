Weihnachtliches Kevelaer erkunden

In der besinnlichen Vorweihnachtszeit zeigt sich Kevelaer von seiner festlichsten Seite. Die charmante Wallfahrtsstadt am Niederrhein lockt nicht nur mit ihrer traditionellen Weihnachtsverlosung und dem einzigartigen „Krippenmarkt“, sondern auch mit einem unvergesslichen Shopping-Erlebnis. Für Besuchende und Einheimische gibt es in den kommenden Wochen einiges zu entdecken – der perfekte Anlass für einen Winterausflug.

Entspannt und stilvoll

Kevelaer ist bekannt für seine beeindruckenden Pilgerstätten und historischen Bauwerke, doch zur Adventszeit entfaltet die Stadt einen ganz besonderen Zauber. Die Straßen der Innenstadt erstrahlen im Lichterglanz, während die kleinen, inhabergeführten Läden zum Stöbern einladen. Hier findet man nicht nur liebevoll ausgewählte Geschenke, sondern auch festliche Dekorationen, die das eigene Zuhause in eine weihnachtliche Wohlfühloase verwandeln. Ob Bekleidung, Schmuck oder Elektronik – in Kevelaer gibt es alles, was das Herz begehrt. Die gemütliche Atmosphäre der Geschäfte und die herzliche Beratung machen den Einkauf zu einem entspannten Erlebnis. Danach lädt eines der vielen Cafés oder Restaurants zum Verweilen und Genießen ein.

Weihnachtsverlosung

Ein ganz besonderes Highlight zur Adventszeit ist die traditionelle Weihnachtsverlosung, die von der „Unternehmervereinigung Kevelaer e.V. (UVK)“ organisiert wird. Zahlreiche Händler beteiligen sich an der Aktion und stellen über 10.000 Euro in Form von Gutscheinen als Gewinne zur Verfügung. Unterstützt wird die Verlosung von der „Sparkasse Rhein-Maas“, der „Volksbank an der Niers“ sowie weiteren Kevelaerer Unternehmen.

Als besondere Highlights gibt es zwei E-Bikes zu gewinnen, die von den lokalen Fahrradhändlern „Zweirad Michalik“ und „Zweirad Peters“ zur Verfügung gestellt werden. Ab einem Einkaufswert von 5 Euro erhalten Kunden ein Los sowie einen Aufkleber. Volle Loskarten können bis zum 31. Dezember 2025 in die entsprechenden Losboxen eingeworfen werden. Diese stehen in der „Volksbank“, der „Sparkasse“, bei „Euronics Heckens“, der Tourist Information im Solegarten St. Jakob oder im Forum Pax Christi auf dem „Kevelaerer Krippenmarkt“. Die Ziehungen finden an den Adventswochenenden auf dem Krippenmarkt statt. Die Hauptziehung erfolgt am 4. Januar 2026. Alle Gewinner werden auf der Webseite der Weihnachtsverlosung www.kevelaerer-weihnachtsverlosung.de veröffentlicht sowie persönlich benachrichtigt.

Weihnachtliches Flair

Ein weiteres Highlight für alle Besuchenden ist der „Kevelaerer Krippenmarkt“, der auch in diesem Jahr auf dem Kapellenplatz, dem Luxemburger Platz und im Forum Pax Christi stattfindet. Zwischen festlicher Musik und dem verführerischen Duft von Glühwein können Besuchende an den liebevoll dekorierten Ständen stöbern und sowohl weihnachtliche Geschenke als auch kulinarische Köstlichkeiten entdecken. Der Markt verspricht ein abwechslungsreiches Programm, das die Vorfreude auf das Fest steigert und in eine besinnliche Stimmung versetzt.

Mit seiner Mischung aus traditionellem Charme, festlicher Atmosphäre und der Möglichkeit, lokale Händler zu unterstützen, ist Kevelaer in der Adventszeit ein wahres Wintermärchen. Ob beim entspannten Shoppen, beim Genießen von Leckereien oder beim Staunen über die zauberhafte Weihnachtslandschaft – ein Besuch in Kevelaer ist ein unvergessliches Erlebnis für alle, die die besondere Magie der Vorweihnachtszeit erleben möchten.