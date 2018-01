Weeze/Kevelaer. Erstmalig konnte die beliebte Benefizveranstaltung „Weihnachten in Weeze“ unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Ulrich Francken auch im Weezer Bürgerhaus stattfinden. Kurz vor Weihnachten stimmte die Veranstaltung mit Karl Timmermann und musikalischen Freunden die Besucher auf das Weihnachtsfest ein. Neben dem Kevelaerer Karl Timmermann traten etliche Künstler wie z.B. der Frauenchor Weeze, der Männergesangverein Weeze, Chrissi Maas, Music4Sax, der Kindergarten Bullerbü, Aloima, Hans Ingenpass, Willy Gietmann, Igor, Julia und Samira, gagenfrei auf. Eine hochwertige Verlosung sorgte für Spannung bei den Besuchern der Weihnachtsgala.

Dank der großzügigen Unterstützung der Volksbank an der Niers, der Firma ABS-Safety in Kevelaer, der Firma Heckens Radio Fernsehen Hifi-Stereo aus Kevelaer und REWE Narzynski aus Weeze, konnten die Flyer und Eintrittskarten gedruckt und Preise für die Tombola bereitgestellt werden. Durch den Verkauf von Eintrittskarten und Losen konnte somit ein stattlicher Betrag von 2.933,50 € nun an den Verein „Weeze hilft der Lebenshilfe“ und somit an die Lebenshilfe Gelderland übergeben werden.

Auch im nächsten Jahr wird an den Erfolg der diesjährigen Veranstaltung „Weihnachten in Weeze“ angeknüpft. Am Freitag, dem 21.12.2018 wird Karl Timmermann mit seinen musikalischen Freunden erneut für begeisterte Gesichter zugunsten der Lebenshilfe sorgen.

Auf dem Bild (v.l.): Bürgermeister Ulrich Francken, Karl Timmermann, Johanna Peters vom Arbeitskreis „Weeze hilft der Lebenshilfe“, Günter Voß, Geschäftsführer der Lebenshilfe Gelderland gGmbH, Diana Pau, Leiterin der Heilpädagogischen Wohnstätte der Lebenshilfe in Weeze und Johannes Snelting vom Arbeitskreis „Weeze hilft der Lebenshilfe“ freuen sich bei der Scheckübergabe über die stattliche Summe, die bei der Weihnachtsveranstaltung in Weeze zustande gekommen ist.