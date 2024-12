Weihnachten bleibt das Thema

Zum Ausklang der weihnachtlichen Festzeit präsentiert die Chorgemeinschaft „KALOBRHI“ unter ihrem Leiter Elmar Lehnen ein Programm mit deutschen Weihnachtliedern. Eine wunderschöne Möglichkeit, noch einmal einzutauchen in den Klang vieler bekannter Melodien, die den Geist des Weihnachtsfestes in sich tragen.

Termin: 5. Januar in der Basilika

Termin ist nach Weihnachten, am Sonntag, 5. Januar 2025, 16.30 Uhr in der Marienbasilika Kevelaer.

Deutsche Weihnacht

Das Thema des Konzertes, zwölf Tage nach Heiligabend, ist – „Weihnachten, eine Deutsche Weihnacht“. Dabei präsentiert der Chor eine bunte Sammlung an bekannten und weniger bekannten Liedern in unterschiedlichen Arrangements, auch einmal etwas jazziger als vielleicht gewohnt. Einige Versionen stammen aus der Feder des Chorleiters. Bach, Mendelssohn, Lehnen und ganz viele Traditionals – und das Mitsingen ist möglich und ausdrücklich erwünscht!

Unterstützt werden die gut 40 Sängerinnen und Sänger des Chores von einem kleinen Streicherensemble und … – einer Überraschung, die der Veranstalter, der Orgelbauverein e.V. Kevelaer noch nicht verraten möchte.

Tickets als Weihnachtsgeschenk

Eintrittskarten (15 Euro) sind erhältlich im Ladenlokal Jacobs auf dem Kapellenplatz sowie im Online Ticket-Shop unter www.wallfahrt-kevelaer.de – und eignen sich prima als etwas anderes Weihnachtsgeschenk, finden die Beteiligten.

KALOBRHI

Der Nettetaler Chor KALOBRHI wurde 1993 in Nettetal gegründet, und seine Heimat ist nach wie vor der Ortsteil Hinsbeck. 2004 wurde das Dirigat vom Hinsbecker Basilikaorganisten Elmar Lehnen übernommen, der dem Chor eine mehr klassische Ausrichtung verpasste. Die großen singulären Werke der Kirchenmusik zählen mittlerweile zum Repertoire von KALOBRHI: die h-moll-Messe von Bach, die Missa solemnis von Beethoven sowie die Vertonungen des Requiems von Mozart, Verdi und zuletzt Brahms (aufgeführt schon einmal am 15. November 2024 in der Fassung für Orgel und Chor in der Marienbasilika Kevelaer). Aber auch Jazz und Pop hat den Eingang in die Chorhistorie gefunden.