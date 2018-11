Weihbischof überreichte die Zertifikate

Sie sind so etwas wie der gute Geist in der Kirche. Begriffe für ihren Dienst gibt es viele: Sakristan, Küster oder Mesner. Im Bistum Münster gibt es jetzt 15 neue Küsterinnen und Küster.

Nach einer dreimonatigen Ausbildung erhielten die Teilnehmer ihre Zertifikate aus den Händen von Weihbischof Rolf Lohmann und Dr. Nicole Stockhoff, Leiterin der Fachstelle Gottesdienst im Bistum Münster.

In einem gemeinsamen Gottesdienst zuvor hatte der Weihbischof die Bedeutung des „etwas anderen Berufs“ des Sakristans hervorgehoben: „Sie schließen morgens nicht Ihr Büro, sondern einen sakralen Raum, einen Kirchenraum auf.“ Durch die umsichtige Vor- und Nachbereitung sorgten die Küster dafür, dass Menschen sich in der Kirche wohl und willkommen fühlen. „Vor allem aber richten Sie den Kirchenraum so her, dass Christus im Mittelpunkt steht, und für diesen Dienst danke ich Ihnen von Herzen“, sagte Lohmann. Auch Nicole Stockhoff sprach den Teilnehmern Mut und Gottes Segen für die neue Aufgabe aus.

Den Qualifizierungskurs absolviert haben Gabriele Ayten (Warendorf), Roswitha Berson (Kranenburg), Marlies Graffe (Gescher), Robert Groß-Bölting (Bocholt), Andreas Höning (Lüdinghausen), Barbara Ikemann (Warendorf), Bärbel Ingendae (Geldern), Johannes Kronenberg (Winnekendonk), Hildegard Lanvermann (Metelen), Dr. Barbara Roberg (Xanten), Rita Rothues (Warendorf), Domenico Stricagnoli (Münster), Gisela Thomas (Münster), Peter Timmerhues (Steinfurt) und Sandra Weiligmann (Telgte).

In ihren Heimatpfarreien werden sie künftig dafür Sorge tragen, dass in den Kirchen alles für einen würdigen Gottesdienstablauf bereitet ist.

In der Ausbildung haben die Frauen und Männer viel über den kirchlichen Kalender, die liturgischen Farben und die Messbücher gelernt. Für den praktischen Umgang mit den Gewändern für Priester oder Messdiener besuchten sie die Sakristei in Lüdinghausen. Auch die Feier der Sonntagsmesse sowie die Besonderheiten der Festtage wie Ostern und Pfingsten standen auf dem Stundenplan.

Eine Praxiseinheit zum Blumenschmuck rundete das Programm ab. Die Kursleitung lag in den Händen von Günter Weide, Küster in Lüdinghausen, Domvikar Thomas Holznienkemper und Nicole Stockhoff.

Derzeit gibt es im nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster mehr als 800 Küsterinnen und Küster. Im kommenden Jahr startet ein weiterer Ausbildungskurs.

Anmeldungen werden bis Donnerstag, 6. Dezember, über die jeweilige Pfarrei entgegengenommen.