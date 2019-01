Weihbischof Rolf Lohmann begleitet Pilgerreise ins Heilige Land

Auf dem Programm stehen Besuche in Bethlehem und an der Klagemauer

Viele Orte, an denen sich entscheidende Momente im Leben Jesu ereignet haben, stehen auf dem Programm einer Pilgerreise ins Heilige Land. Die Teilnehmer besuchen in den zehn Tagen unter anderem Jerusalem, Bethlehem und den See Gennesaret, aber auch Nazareth, Tabgha und Kafarnaum.

Während der Reise wird zudem der Bogen in die Moderne geschlagen, etwa mit Besuchen eines Alten- und Pflegeheims für Christen und Muslime und einer christlichen Schule, aber auch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Geplant ist die Reise von Sonntag, 20., bis Dienstag, 29. Oktober, eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

Täglich werden die Pilger gemeinsam mit Weihbischof Rolf Lohmann, der an der Reise als geistlicher Begleiter teilnimmt, Gottesdienste in unterschiedlichen Kirchen feiern und geistliche Impulse bekommen. Weihbischof Lohmann freut sich bereits auf viele gute Begegnungen im Heiligen Land. „Wir werden ganz unterschiedliche Orte besuchen, die uns spirituelle Impulse geben können. So werden wir zum Beispiel nach Bethlehem fahren und dort die Geburtsgrotte Jesu sehen. Doch auch ein Gang über die Via Dolorosa, über die Jesus sein Kreuz tragen musste, steht auf dem Programm“, erklärt er.

Die Pilgerreise ins Heilige Land könne helfen, den Glauben aus einer völlig neuen Perspektive zu erfahren, indem die Teilnehmer die Gegend, von der sie schon oft in der Bibel gehört haben, selbst kennenlernen und auf sich wirken lassen können. „Wenn wir die Orte sehen, an denen Jesus seine Kindheit erlebt hat, die sein Wirken prägten und an denen er Martyrium und Kreuzestod durchlitt, aber auch die Auferstehung feiern durfte, dann wird er für uns noch greifbarer und wir können uns ihm noch näher fühlen“, betont der Weihbischof.

Die Pilgerreise wird durchgeführt von Emmaus-Reisen. Im Reisepreis von 2.295 Euro sind neun Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halbpension enthalten, ebenso der Flug ab Düsseldorf nach Tel Aviv mit Transfer ab Münster, Recklinghausen oder Duisburg, sowie alle Fahrten und Ausflüge vor Ort, außerdem eine Reisekranken-Versicherung. Weitere Informationen gibt es bei Emmaus-Reisen in Münster, Horsteberg 21, Telefon: 0251/ 265500 oder per Mail an info@emmaus-reisen.de