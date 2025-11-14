Weibliche U18 ohne Sieg beim Heimspielwochenende

Die Kevelaerer Mädchen der U18 richteten am letzten Sonntag ihr erstes Heimspiel aus. Bei der Dreierbegegnung spielten, neben dem KSV, noch die Mannschaften vom FS Rheinkamp und vom Kempener TV.

Beide Gegner belegten vor diesem Spieltag die beiden ersten Plätze der Bezirksliga. So waren die Kevelaerer Spielerinnen in beiden Spielen unterlegen, zeigten aber auch teilweise tolle Ballwechsel gegen die starken Gegner. Im ersten Spiel gegen den FS Rheinkamp waren diese zu Beginn auch ein wenig überrascht vom unbekümmerten Auftreten des KSV. Beim Stand von 6:6 musste der Trainer aus Rheinkamp dann auch eine Auszeit bemühen, um sein Team in die Spur zu bringen.

Nach dieser Auszeit spielte Rheinkamp deutlich konsequenter. Insbesondere die starken Aufschläge Rheinkamps stellten den KSV oft vor Probleme. So musste sich Kevelaer mit 25:12 geschlagen geben. Rheinkamp war jetzt im Spiel und setzte seinen souveränen Auftritt fort. Der zweite Satz endete 25:10 und somit 2:0 für Rheinkamp.

Im zweiten Spiel des Tages konnte sich FS Rheinkamp ebenfalls mit 2:0 gegen den Kempener TV durchsetzten. Anschließend gab es das letzte Spiel des Tages. Kevelaer musste gegen den Kempener TV antreten. Auch in diesem Spiel war der KSV unterlegen.

Im ersten Satz machte Kempen von Beginn an Druck mit den Aufschlägen. Nur selten konnten sich die Kevelaerer Mädchen ins Spiel bringen. So war der erste Satz schnell mit 25:11 für den KTV beendet. Im zweiten Satz war das Spiel des KSV aber konstanter und die Fehlerquote ging runter. Beim Spielstand von 13:13 zwang man Kempen zu einer Auszeit. Aber Kempen musste noch warten, bis die Kempenerin Anna Wanninger mit einer Aufschlagsserie den KTV wieder in Front brachte. So ging auch der zweite Satz mit 25:21 und damit das Spiel an Kempen.

Insgesamt war Trainer Peter Herbe aber mit der Leistung seiner Spielerinnen sehr zufrieden. Angesichts der Tatsache, dass ein Großteil der Kevelaerer Spielerinnen ihre erste Saison bestreiten, steht das Sammeln von Erfahrung an erster Stelle.

Es spielten: Mila Schlecht, Izel Helisch, Pauline Kopka, Matilda Dünnwald, Milla Braunschweig, Hanna Lena Döring, Sophie Eickens und Eileen Schröder.

Am nächsten Spieltag sind dann wieder die Erwachsenen an der Reihe, wobei alle Mannschaften auswärts antreten müssen.

Ergebnisse

Bezirksliga wU18: Kevelaerer SV – FS Rheinkamp 0:2 (12:25 10:25); Kempener TV – Kevelaerer SV 2:0 (25:11 25:21)

Vorschau

Regionalliga Männer: So, 16.11.2025, 15:00 Uhr, TSC Gievenbeck II – Kevelaerer SV, Mosaik-Schule, Dieckmannstraße 131 in Münster

Landesliga Männer: Sa, 15.11.2025, 13:15 Uhr, Rumelner TV II – Kevelaerer SV II, Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Düsseldorf

Bezirksliga Männer: So, 16.11.2025, 16:30 Uhr, Kevelaerer SV III – SV Budberg, ENNI Sportpark Rheinkamp in Moers

Bezirksklasse Frauen: Sa, 15.11.2025, 13:00 Uhr, VC Eintracht Geldern III – Kevelaerer SV, Sporthalle An der Pariser Bahn in Geldern.