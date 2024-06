Weibersache im Klarissenkloster

In familiärer Atmosphäre weilten die CDU-Frauen aus dem Kreis Kleve im Klarissenkloster in Kevelaer. Schwester Magdalene, die Äbtissin, gab einen geschichtlichen Einblick in das Klosterleben: „Wir sind füreinander verantwortlich. Da ist kein Platz für arroganten Egoismus. Wäre so in den letzten Jahrhunderten gelebt worden, vermutlich hätten wir heute keine Kriege.“

Sabine Weiss, MdB, Referentin des Abends, griff das Thema gerne auf und ergänzte: „Wir Frauen müssen Netzwerke bilden, denn oft stehen wir uns selbst im Wege.“ Im Mittelpunkt ihrer Rede stand jedoch die Integration von Geflüchteten. „Integration kann nur gelingen durch einen schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt, verbunden mit einer intensiven Sprachfördrung“, so das Fazit von Sabine Weiss.