Weg mit dem automatischen Glückwunsch – ist das noch Kevelaer?

Glückwünsche nur bei vorheriger Anmeldung – Kevelaer ändert Kurs bei Ehejubiläen.

Die Stadt Kevelaer sagt sich von der automatischen Gratulation zu Ehejubiläen offiziell los. Künftig werden Jubelpaare nur noch auf Wunsch mit einem Schreiben oder einer Ansprache der Stadt gewürdigt – ein Ende der Selbstverständlichkeit, dass die Verwaltung einfach „mitfeiert“.

Was konkret wegfallen könnte

Bisher gehörten persönliche Glückwünsche zu den Hochzeitsjubiläen, der goldenen oder gar diamantenen Hochzeiten – je nach Ausstattung der Verwaltung – in vielen Kommunen zu den kleinen, aber sichtbaren Zeichen städtischer Nähe. In Kevelaer ist das jetzt ein freiwilliges Angebot: Wer gratuliert haben möchte, muss sich melden. Die Verwaltung spricht nicht mehr von „Pflicht“, sondern von „Möglichkeit“.

Für viele ältere Paare bedeutet das, dass sie sich nicht mehr darauf verlassen können, dass die Stadt „von sich aus“ vorbeischaut oder schreibt. Das kann je nach Einstellung als kleines, aber deutliches Zeichen von Distanz wahrgenommen werden – gerade dort, wo die Ehejahre als Lebensleistung und nicht als bloße Verwaltungsnotiz empfunden werden.

Warum die Verwaltung umsteuert

Eine offizielle Erklärung gibt es z. Zt. noch nicht. Es ist aber zu vermuten, dass die Verwaltung sich von Balast befreien möchte, um steigenden Aufgaben, bei begrenzte Personalressourcen entgegen zu wirken und es eine notwendige Neuordnung der Arbeit gibt. Kevelaer ist – wie viele Kommunen – mit Klimaschutzprojekten, Digitalisierung, Innenstadtentwicklung und sozialen Fragestellungen beschäftigt. Dafür werden Personal und Zeit benötigt, die nicht mehr vollständig in symbolische, wenn auch nette Formen der Kommunikation fließen sollen.

Zugleich verändert sich das Rollenverständnis der Stadt: Weg von „All‑in‑one‑Service“ hin zu „Koordinator von Engagement“. Die städtischen Jubiläumsgrußbriefe werden ersetzt durch den Hinweis, dass Vereine, Kirchen oder Nachbarschaften individuell würdigen sollen. Die Stadt rückt damit selbst ein Stück in den Hintergrund – und bringt andere Akteure vor den Vorhang.

Kritische Frage an die Politik

Gerade in einer Zeit, in der Kevelaer in anderen Bereichen mit „Wertschätzung von Engagement“ wirbt – beim Ehrentag, bei Freiwilligen, bei Klimaschutzprojekten – wirkt die Reduktion der Gratulation zu Ehejubiläen widersprüchlich. Warum soll die kommunale Anerkennung bei Ehejubiläen zurückgedrängt werden, während sie in anderen Feldern als politisches Markenzeichen dargestellt wird?

Für viele ältere Bürgerinnen und Bürger ist ein städtischer Glückwunsch zu einem Ehejubiläum längst mehr als Formsache: Es ist ein Zeichen, dass die Stadt ihr Leben, ihre Beständigkeit und ihre Treue im Gemeinwesen anerkennt. Ohne dieses Angebot bleiben Paare auf das Engagement ihrer Familie, Freunde oder Vereine angewiesen – was schön ist, aber eben nicht dasselbe signalisiert wie eine offizielle, kommunale Würdigung.

Wie ist Ihre Meinung?

Die Redaktion lädt deshalb Kevelaerer Ehepaare ein, ihre Erfahrungen zu erzählen:

– Wie wichtig war Ihnen bisher ein Glückwunsch der Stadt?

– Was bedeutet für Sie ein offizieller Brief oder Besuch des Bürgermeisters?

– Sollten Städte überhaupt „private“ Jubiläen offiziell begleiten – oder ist das heute schlicht überflüssig?

Ihre Antworten können helfen, den Blick auf eine scheinbar kleine Verwaltungsänderung zu schärfen – und zu zeigen, in welcher Richtung Kevelaer die Balance zwischen Effizienz und menschlicher Nähe sucht.

Schreiben Sie uns: redaktion@kevelaerer-blatt.de

Direkter Kontakt zur Verwaltung

Wenn Sie zukünftig ein Jubiläum anmelden möchten, dann können Sie sich bei Frau Nelles melden. Sie ist vormittags von Montag bis Donnerstag unter 02832 122-207 erreichbar oder per eMail jennifer.nelles@kevelaer.de