Weckmann zu Nikolaus

Die Messdienergemeinschaft St. Marien Kevelaer bietet für Nikolaus eine Weckmannaktion an.

Dazu sagen die Verantwortlichen: „Möchten Sie am Nikolausmorgen jemandem eine Freude bereiten? Dann schicken Sie ihm einen Weckmann! Sie erhalten an der Pforte des Priesterhauses Grußkarten, die Sie ausgefüllt mit 3 Euro pro Karte / Weckmann in einen bereitgestellten Umschlag stecken. Diesen können Sie in die dort stehende Box werfen. Jede Grußkarte wird von uns an einen Weckmann gebunden und in der Nacht auf den 6. Dezember 2024 verteilt.

Die Spende kommt den Messdienern im kommenden Jahr zugute.

Bitte beachten Sie, dass nur bezahlte Karten gültig sind und die Verteilung nur im Stadtgebiet von Kevelaer möglich ist. Einsendeschluss ist Sonntag, der 1. Dezember 2024.“