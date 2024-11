Weckmann-Essen und Lyrik im Priesterhaus

Gesund an Leib und Seele – das perfekte Motto, um Körper und Geist in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, die nun auch Kurstadt ist, in Einklang zu bringen.

„Dazu gehören nicht nur sportliche Aktivitäten, denn Körper und Geist brauchen Pflege in vielerlei Hinsicht“, weiß Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin Kevelaer Marketing.

Ob Kulinarik, Seelenwärmer oder Augenschmaus – eben alles, was zum persönlichen Wohlbefinden beiträgt.

In der Realität sieht es oft ganz anders aus, gerade in den Tagen vor dem Weihnachtsfest. Die ach so schöne Adventszeit entpuppt sich als stressige Vorbereitungszeit aufs schönste Fest des Jahres?

„Dann wird es Zeit für eine kleine Auszeit, daher haben sich Kevelaer Marketing und Wallfahrtsleitung eine besondere Veranstaltung im Advent ausgedacht“, freut sich Andrea Kirk, Bereichsleitung Gesundheitstourismus.

Bei einem gemütlichen Weckmann-Essen in den einzigartigen Räumlichkeiten des Kevelaerer Priesterhauses präsentiert Dr. Bastian Rütten am 18. Dezember 2024 um 14.30 Uhr genussvolle und lyrische Texte rund um die Jahreszeit und das bevorstehende Weihnachtsfest.

Entspannung und Vorfreude garantiert!

Als Andenken an einen wunderbaren Nachmittag dürfen sich die Teilnehmenden auf eine besondere Überraschung des Kevelaer Marketings freuen, um auch zu Hause gerne und in gemütlicher Runde an diese besondere Veranstaltung zurückzudenken.

Gestärkt durch diese kleine Auszeit bietet sich im Anschluss natürlich ein Besuch des Kevelaerer Krippenmarktes an. Ein perfekter Tag im Advent.

Tickets nur im Vorverkauf

Wer Interesse an dieser rund 1,5-stündigen Veranstaltung hat, sollte nicht lange warten und sich eine Eintrittskarte sichern.

Tickets sind zum Preis von 13 Euro im Ticketshop des Kevelaer Marketings, in der Tourist Information im Rathaus sowie im Informationsgebäudes am Solegarten St. Jakob erhältlich. Die Zahl der Plätze ist begrenzt.