Wechsel bei der Museumsförderung

Matthias Wirth ist auf der Mitgliederversammlung des Vereins für Museumsförderung Kevelaer e. V. einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Er löst Peter Hohl ab, der sein Amt zum Jahresanfang aus Altersgründen abgegeben hatte.

Wirth, Jahrgang 1980, arbeitete nach dem Studium der Kirchenmusik und der Ausbildung zum Orgelbauer als Intonateur für die Orgelbaufirmen Rieger und Seifert. Seit 2018 ist er als freiberuflicher Intonateur für verschiedene Unternehmen in Europa tätig. Verantwortlich ist er seit einigen Jahren auch für die Redaktion des „ISO Journals“, der Fachzeitschrift der International Society of Organbuilders. Der ISO gehören weltweit über 280 Mitgliedsfirmen an, die sich mit dem Bau von Pfeifenorgeln beschäftigen. Wirth ist außerdem Mitglied des Kreistages in Kleve.

Abschied Peter Hohl

Sein Vorgänger Peter Hohl, seit der Vereinsgründung 1910 erst der siebte Vorsitzende, wurde in einer würdigen Rede verabschiedet. Rafael Sürgers bezeichnete Peter Hohl als einen Vorsitzenden, der wie „ein väterlicher Freund auf Augenhöhe mit den jüngeren Vorstandsmitgliedern umging und aus der Vorstandsarbeit echte Teamarbeit machte“. Zu seinen größten Aufgaben gehörte die geerbte bedeutende Kunstsammlung Dr. Georg und Eva Ratermann. „Unzählige Dinge wollten bedacht, koordiniert und umgesetzt werden: Transport, Lagerung, Versicherung und rechtliche Fragen“, erinnerte Sürgers an das ehrenamtliche Engagement mitten in der Coronazeit: „Du warst ein Glücksfall für unseren Verein.“ Auch Wolfgang Hebben vom Museumbetreiberverein, Kulturausschuss-Vorsitzender Martin Brandts und die stellvertretende Museumsleiterin Elena Degemann lobten die Leistung und Zusammenarbeit mit Peter Hohl.

Herzlich verabschiedet wurde ebenfalls Heinz Janssen, der 18 Jahre lang Verwalter der Sammlung des Vereins war. „Sein Rat beim Erwerb von Objekten, seine Expertise im Umgang mit Kunstgütern und deren fachgerechter Aufbewahrung, seine Einschätzung zu deren Wert und Bedeutung waren für das Haus unseren Verein von großem Nutzen“, sagte Gabriela Thönissen in der Dankesrede über den „Kävelse Jong“, der die Mitarbeiter aus der Stummelschule teilweise noch persönlich kannte. Auch nach seinem offiziellen Ausscheiden wird Heinz Janssen dem Verein mit seinem Rat und seiner Erfahrung zur Verfügung stehen.

Neuer Verwalter der Sammlung ist Rafael Sürgers, das Amt des 2. Vorsitzenden bekleidet nun Thorsten Rogmann und weiterer Beisitzer ist Markus Rogmann. Neben Ulrich Hünerbein-Ahlers ist Norbert Platzer der zweite Kassenprüfer.

Dank weiteren Zugängen stieg die Mitgliederzahl des Fördervereins auf 209. Und noch eine gute Nachricht gab es auf der Mitgliederversammlung: Der Verein möchte von einem privaten Sammler eine umfangreiche Sammlung von Werken des 1998 verstorbenen Kevelaerer Kunsthandwerkers und Malers Karl Neuy erwerben.

Ziel der 10. Studienexkursion ist am 7. September 2024 die belgische Stadt Mechelen. Anmeldungen sind ab sofort unter Tel. 02832/954110 oder per E-Mail unter info@museumsfoerdung-kevelaer.de möglich.

Die Kosten für die Tagesfahrt unter dem Motto „Auf den Spuren der Ortsgeschichte“ betragen 33 Euro für Mitglieder und 48 Euro für Gäste. Anmeldeschluss für die Tagesfahrt ist Freitag, 16. August 2024.