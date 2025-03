Wechsel bei den Grünen in Kevelaer

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen in der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat am 20. Februar 2025 einstimmig Romina Höhn als neue Fraktionssprecherin gewählt. Sie tritt zum 1. März 2025 die Nachfolge von Wolfgang Röhr an, der nach langjähriger engagierter Mitarbeit sein Amt als stellvertretender Fraktionssprecher zur Verfügung gestellt hat.

„Ich gebe die Verantwortung bewusst an die nächste Generation weiter, um neuen Gesichtern die Möglichkeit zu geben, sich in die Fraktionsarbeit einzuarbeiten und Verantwortung zu übernehmen“, erklärt Wolfgang Röhr, der der Fraktion weiterhin als aktives Mitglied erhalten bleibt.

Die Grünen-Fraktion bedankt sich herzlich für seinen langjährigen Einsatz: „Wolfgang ist immer mit voller Leidenschaft dabei. Seine klare Haltung, sein unermüdlicher Einsatz und seine Überzeugungskraft haben unsere Arbeit in den letzten Jahren entscheidend geprägt. Wir sind froh, dass er uns weiterhin mit seiner Erfahrung und seinem politischen Gespür unterstützen wird“, so Nicole Ganss, Fraktionssprecherin.

Mit der Wahl von Romina Höhn wird zugleich eine strukturelle Neuerung umgesetzt: Durch eine Änderung der Geschäftsordnung gibt es nun zwei gleichberechtigte Fraktionssprecherinnen. Romina Höhn wird das Amt gemeinsam mit Nicole Ganss, die bereits seit dem 1. September 2024 Fraktionssprecherin ist, ausüben.

„Mit dieser neuen Struktur schaffen wir eine noch stärkere Vertretung unserer grünen Politik in der Wallfahrtsstadt Kevelaer und ermöglichen eine nachhaltige Verteilung von Verantwortung“, betont Romina Höhn.

Die Fraktion ist motiviert und setzt sich weiterhin für eine soziale und zukunftsorientierte Politik ein.