Wasserballer wird Weltmeister

Die „World Aquatics Master Championships“ fanden dieses Jahr in Doha, Katar, statt. Unter den Teilnehmern in den Wasserdisziplinen war auch der 72-jährige Hermie van Ophuizen aus Kevelaer. Als Wasserballspieler trat er in der Ü70-Liga für den Düsseldorfer SC an, wobei sogar eine Mannschaft mit Spielern über 75 Jahren antrat, einschließlich eines 83-jährigen Torwarts.

Zu Beginn der zehntägigen Reise begab sich das deutsche Team zunächst in die Stadt, um gemeinsam zu trainieren. Im Verlauf des Turniers entwickelte sich eine klare Siegesserie für den Düsseldorfer SC und auch das letzte Spiel endete mit einem Sieg für die Deutschen gegen die Channel Islands mit 11:6. Hermie erklärt den Erfolg seines Teams damit, dass obwohl alle Mannschaften gute Wasserballfähigkeiten zeigten, ihre Kondition letztendlich überlegen war.