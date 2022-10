Wasserball, Leidenschaft und alte Freunde

Für die Kevelaerer Wasserballer ging es im September wieder zum Trainingalager nach Sizilien. „Training von Anfang an“ lautete die Devise. Und so fuhren Teile der Mannschaft bereits mit dem Fahrrad zum Weezer Airport – als Einstimmung auf die sportlichen Tage im Wasser.

Wie in jedem Jahr begann der Trainingstag für die Sportler jeweils um 7 Uhr in der Früh am Badestrand mit einem Langstrecken-Schwimmen im Meer. Das allmorgendliche Training wurde mit einigen Pass-Übungen abgerundet. Danach gab es im Kalura-Hotel in Cefalú ein Frühstück, um den erschöpften Körper zu stärken.

Die Vormittage und frühen Nachmittage nutzten die Wasserballer, um Kilometer auf dem Rennrad in der Madonie zu sammeln oder in Cefalú gemütlichen Stadtbummeln nachzugehen. Im Anschluss daran gab‘s die zweite Trainingseinheit. Dazu wurden auch andere, internationale Hotelgäste eingeladen, die nicht nur am Schnuppertraining teilnahmen, sondern mit den Kevelaerern gemeinsam einige Freundschaftsspiele bestritten und auch die morgendlichen Schwimmstrecken mit ihnen teilten.

Keine Chance gegen Einheimische

An drei Nachmittagen absolvierten die Marienstädter Freundschaftsspiele gegen mittlerweile gut befreundete Wasserballspieler aus Palermo. Deren Team setzte sich meist aus Vätern mit jugendlichen oder mittlerweile erwachsenen Söhnen zusammen. Die Palermitaner waren den Kevelaerern in diesem Jahr deutlich überlegen, was zum schnellen Mischen der Teams führte, um die Spiele so spannend zu halten.

Bei der anschließenden Gesprächsrunde auf der Hotelterrasse wurde erneut ein Gegenbesuch der Sizilianer am Niederrhein diskutiert: Aber wer verlässt schon die Insel, tauscht ein Wasserballspiel im Hallenbad gegen eine so originelle Wasserball-Kulisse ein?

Wohl kaum jemand… was ein Grund dafür sein dürfte, dass die Marienstädter in diesem Jahr bereits zum 26. Mal am Kalura-Felsen vor Cefalú trainierten.