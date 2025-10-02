Was wird aus den REWE-Plänen?

Man wolle die Ansiedlung eines neuen REWE-Marktes auf der Hüdderather grünen Wiese (das KB berichtete) ja nicht partout verhindern, beeilte sich die CDU, in der Ratssitzung am Dienstagabend zu versichern. Doch mit der zunehmenden Verlagerung von Verkaufsflächen an den Stadtrand schwäche man möglicherweise den Innenstadtbereich, erklärte der CDU-Fraktionsvorsitzende Mario Maaßen.

Die Christdemokraten wollen daher erst ein neues Einzelhandelsgutachten abwarten, um auf dessen Grundlage zu entscheiden, ob die Flächen an der B9 entsprechend ausgewiesen werden sollen.

Den Grünen bereitet die Ansiedlung Bauchschmerzen. „Wir brauchen einen Vollversorger in der Stadt“, erklärte Nicole Ganss und sprach sich gegen eine „Versiegelung“ der Flächen am Stadtrand aus.

Jan Itrich (FDP) gab zu Bedenken, dass schon das alte Gutachten erklärte, dass ein zusätzlicher Standort auf der grünen Wiese keine zusätzliche Kaufkraft in Kevelaer selbst generieren werde.

SPD und KBV sprachen sich schließlich für eine Entwicklung aus. CDU, Grüne und FDP lehnten es zum jetzigen Zeitpunkt ab, die Verwaltung die notwendigen Planverfahren anstoßen zu lassen.

Somit wird man sich wohl nach der Erstellung eines neuen Einzelhandelskonzeptes damit beschäftigen – wenn REWE dann noch bauen will.