Die Wallfahrtsstadt lud zur Bürgerinformation ein Was passiert in der „ Südlichen Innenstadt “ ?

/ von Lisa Schweren

Lukas Arntz (Fachsbereichleiter Stadtentwicklung), Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und Dominik Geyer (Planungsbüro Dr. Jansen) (v. l.) stellten sich der Kritik und Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Foto: LS

Das Interesse war groß, als die Wallfahrtsstadt am Dienstagabend, 2. September 2025, ins Konzert- und Bühnenhaus einlud, um die Bürgerinnen und Bürger über den Bebauungsplan zur „Südlichen Innenstadt“ zu informieren. Kurz vor Beginn mussten sogar noch extra Stühle aufgestellt werden, damit alle Interessierten auch einen Platz finden konnten.

Das sei etwas Besonderes, wie Bürgermeister Dr. Dominik Pichler in seinen Begrüßungsworten verriet. Bei solchen Veranstaltungen seien häufig die Ratsmitglieder in der Überzahl; das sei diesmal nicht der Fall gewesen. Man war gekommen, um sich die ersten Pläne des Planungsbüros „Dr. Jansen GmbH“ aus Köln anzuhören. Der Bebauungsplan befinde sich zurzeit in der frühzeitigen Planung und man wolle mit ihm versuchen, möglichst allen Interessen gerecht zu werden, wie Pichler erklärte.

Ziel des Abends war, so Dominik Geyer vom Planungsbüro, die Erläuterung des Bebauungsplans, seiner Ziele sowie die Sammlung von Ideen und Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Beim Areal „Südliche Innenstadt“ handelt es sich um den Bereich der Römerstraße, Marktstraße, Gelderner Straße, Bury-St.-Edmund-Straße und Roermonder Platz.

Zurzeit wird dieser Bereich geprägt von den Rückseiten der Häuser der Marktstraße, der Rückseite des Kaufcenters und Parkflächen. Kein attraktives Stadtbild, da Vorder- und Rückseit…